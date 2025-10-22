El S&P 500 retrocede en la apertura

El S&P 500 corrige un 0,35% desde niveles muy cercanos a máximos históricos. Wall Street cede terreno ante la incertidumbre en torno a la política comercial entre Estados Unidos y China. Donald Trump indicó ayer que podría no celebrarse una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, lo que aumentó la preocupación por la posibilidad de una escalada arancelaria con China a partir de principios de noviembre.

Ayer se observaron fuertes caídas en el oro, cercanas al 6%. Los índices de productores de oro experimentaron un retroceso mayor. Según informó Bloomberg, el ETF VanEck Gold Miners cayó casi un 10% ayer, marcando su mayor caída desde 2020.

La temporada de resultados genera nuevas preocupaciones, ya que los resultados de tecnológicas estadounidenses están siendo decepcionantes. Netflix reportó beneficios significativamente menores a los esperados, atribuidos a una disminución del margen y a un gasto fiscal extraordinario. Texas Instruments presentó pronósticos menores a los previstos para los próximos trimestres, lo que decepcionó al mercado.

Aunque las condiciones del mercado parecen cada vez más inestables, la atención de los inversores se centra en las llamadas "acciones meme". Beyond Meat, productor de sustitutos de carne, corrigió un 95% de su valor recientemente, ha subido un 360% en los últimos cinco días.

Precio de la acción de Beyond Meat

Beyond Meat cotiza al alza junto con otras acciones de memes de Krispy Kreme. La primera acción meme del mundo, Gamestop, cotiza sin grandes cambios.

Fuente : Plataforma de XTB

¿Cómo puedo invertir en el S&P 500?

El S&P 500 se mantiene cerca del cierre de ayer, con un retroceso del 0,35% en la sesión. Estamos a las puertas de numerosas publicaciones de resultados importantes de empresas tecnológicas americanas, que determinarán la trayectoria futura del S&P 500. Las presentaciones de Tesla (hoy) y Amazon (mañana) serán decisivas para el futuro del índice.

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.