El S&P 500 retrocede en la apertura

- Netflix y Texas Instruments caen tras los informes de resultados del tercer trimestre
- El oro continúa su corrección, con las acciones de productores sufriendo sus mayores caídas de los últimos 5 años
- Al cierre de Wall Street presentan sus cuentas IBM y Tesla
- Netflix y Texas Instruments caen tras los informes de resultados del tercer trimestre
- El oro continúa su corrección, con las acciones de productores sufriendo sus mayores caídas de los últimos 5 años
- Al cierre de Wall Street presentan sus cuentas IBM y Tesla
El S&P 500 corrige un 0,35% desde niveles muy cercanos a máximos históricos. Wall Street cede terreno ante la incertidumbre en torno a la política comercial entre Estados Unidos y China. Donald Trump indicó ayer que podría no celebrarse una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, lo que aumentó la preocupación por la posibilidad de una escalada arancelaria con China a partir de principios de noviembre.
Ayer se observaron fuertes caídas en el oro, cercanas al 6%. Los índices de productores de oro experimentaron un retroceso mayor. Según informó Bloomberg, el ETF VanEck Gold Miners cayó casi un 10% ayer, marcando su mayor caída desde 2020.
La temporada de resultados genera nuevas preocupaciones, ya que los resultados de tecnológicas estadounidenses están siendo decepcionantes. Netflix reportó beneficios significativamente menores a los esperados, atribuidos a una disminución del margen y a un gasto fiscal extraordinario. Texas Instruments presentó pronósticos menores a los previstos para los próximos trimestres, lo que decepcionó al mercado.
Aunque las condiciones del mercado parecen cada vez más inestables, la atención de los inversores se centra en las llamadas "acciones meme". Beyond Meat, productor de sustitutos de carne, corrigió un 95% de su valor recientemente, ha subido un 360% en los últimos cinco días.
Precio de la acción de Beyond Meat
Beyond Meat cotiza al alza junto con otras acciones de memes de Krispy Kreme. La primera acción meme del mundo, Gamestop, cotiza sin grandes cambios.
Fuente : Plataforma de XTB
¿Cómo puedo invertir en el S&P 500?
El S&P 500 se mantiene cerca del cierre de ayer, con un retroceso del 0,35% en la sesión. Estamos a las puertas de numerosas publicaciones de resultados importantes de empresas tecnológicas americanas, que determinarán la trayectoria futura del S&P 500. Las presentaciones de Tesla (hoy) y Amazon (mañana) serán decisivas para el futuro del índice.
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Modo “Mad Max”: ¿Está Tesla en problemas?
¿Cuál es la preocupación con los resultados presentados por IBM?
Google Quantum Echoes: un avance revolucionario en computación cuántica
Previa de resultados de IBM: ¿Cumplirá el "patriarca" de la industria tecnológica con las expectativas?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.