El S&P 500 rompe récords y alcanza nuevos máximos históricos

Las publicaciones macroeconómicas de hoy dieron a los inversores otra razón para comprar. Los índices están al alza, con el S&P 500 en máximos históricos, subiendo un 0,65% hasta los 6.575 puntos.

Los mercados descuentan recortes de tipos

Los datos macroeconómicos fueron dispares. De no ser por la publicación de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, probablemente habríamos visto ligeros descensos en los índices. Tras las cifras del IPP de ayer, mucho más débiles, los inversores esperaban en parte otra sorpresa positiva del IPC de hoy. Esto no ocurrió, ya que el informe de agosto cumplió con las expectativas. Sin embargo, al mismo tiempo, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron a su nivel más alto desde octubre de 2021. Esto marca otra serie de datos decepcionantes del mercado laboral. En combinación con el cambio de postura de la Fed en agosto en su discurso de Jackson Hole, los mercados han comenzado a descontar, con razón, tres recortes completos en cada reunión hasta fin de año y otro recorte en la primera reunión de 2026.

Hasta el momento, el IPC no ha confirmado el riesgo de un repunte más profundo debido al aumento de los aranceles. Mientras tanto, los tipos de interés reales en EE. UU. se mantienen entre los más altos en comparación con otras economías del G10. Por esta razón, la Fed se centrará más en el debilitamiento del mercado laboral. Este es precisamente el escenario que impulsó los índices a nuevos avances.

Las empresas están ganando terreno en todos los sectores y capitalizaciones bursátiles. Fuente: xStation 5

Noticias de empresas

Adobe (ADBE.US) – En el punto de mira antes de la publicación de los resultados del tercer trimestre fiscal del jueves; los analistas esperan un crecimiento interanual de aproximadamente el 10% tanto en beneficios por acción (BPA) como en ingresos. Esta semana, la compañía también lanzó agentes de IA para optimizar los flujos de trabajo de los clientes.

Kroger (KR.US) +0,31% – Subió tras unos resultados mixtos; las ventas en tiendas idénticas (sin incluir combustible) aumentaron un 3,4% frente al 2,8% previsto, lideradas por farmacia, comercio electrónico y alimentos frescos.

Carrier (CARR.US) +1,02% – Subió a pesar de la advertencia de una caída del 40% en la demanda de HVAC residencial; se espera que las ventas residenciales del tercer trimestre caigan aproximadamente un 30% interanual, lo que generará un déficit de ingresos de 500 millones de dólares.