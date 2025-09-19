El S&P 500 roza los 6.650 puntos

Wall Street abre la sesión de hoy con ligero optimismo. El S&P 500 sube un 0,15% mientras que el Dow Jones avanza únicamente un 0,05%. Tras la reciente decisión de la Reserva Federal de recortar los tipos de interés, los inversores muestran un mayor apetito por el riesgo, lo que refuerza la confianza del mercado.

La última decisión de la Reserva Federal (Fed) ha impactado significativamente la confianza del mercado financiero. Por primera vez desde diciembre, la Fed redujo los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, a un rango de 4,00-4,25%. Esta medida indica claramente que el banco central está flexibilizando su política monetaria restrictiva para apoyar la economía ante los crecientes desafíos y los posibles riesgos de desaceleración. La Fed también indicó que es posible que se produzcan nuevos recortes de tipos, pero su momento y magnitud dependerán de los datos económicos que se publiquen. El presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó que la decisión de recortar los tipos es principalmente una forma de "gestión de riesgos".

Al mismo tiempo, los mercados siguen de cerca la evolución del panorama internacional. Se espera hoy una llamada telefónica entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. El tema principal será el futuro de la aplicación TikTok en Estados Unidos y los problemas relacionados con el control de sus operaciones, que generan preocupación debido a las conexiones con China.

Si bien esta conversación podría ser un paso hacia la relajación de las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, la incertidumbre sobre los detalles y los resultados mantiene a los inversores cautelosos. Un posible acuerdo podría traer calma y estabilidad a los mercados globales, mientras que un desacuerdo o una escalada del conflicto podrían provocarían mucha volatilidad.

Noticias corporativas del S&P 500

Las acciones de Amazon (AMZN.US) suben un 0,84% hasta los 233,17 dólares tras el anuncio de una alianza con Winn-Dixie en Florida. Este nuevo servicio permite a los residentes de Jacksonville y Orlando pedir comestibles a través del sitio web y la aplicación de Amazon. Esta alianza amplía el alcance del servicio de entrega de comestibles de Amazon, lo que ayuda a la compañía a captar nuevos clientes en el sureste de EE. UU.

Las acciones de Cracker Barrel (CBRL.US) caen un 2,45% tras el anuncio de la octava batalla de poder por parte del inversor activista Sardar Biglari, quien posee aproximadamente el 2,9% de las acciones de la compañía. Biglari exige la destitución del director ejecutivo y critica la estrategia de la compañía, señalando un cambio de marca fallido e inversiones no rentables. Este conflicto presiona a la gerencia y afecta la confianza de los inversores.

Las acciones de Merck (MRK.US) suben un 0,57% tras las opiniones positivas de la Agencia Europea de Medicamentos sobre el medicamento Keytruda. El apoyo regulatorio fortalece las perspectivas de la compañía en el sector farmacéutico e influye positivamente en la confianza de los inversores.

Las acciones de Lennar (LEN.US) caen un 2,02% tras los decepcionantes resultados financieros del tercer trimestre de 2025. Los beneficios netos de la compañía cayeron un 51%, hasta los 591 millones de dólares (2,29 dólares por acción), mientras que los ingresos disminuyeron un 9%, hasta los 8.800 millones de dólares. Lennar redujo el precio medio de venta de las viviendas a 383.000 dólares e introdujo incentivos adicionales para los compradores ante la debilidad de la demanda de viviendas. Otras acciones de constructoras también cayeron, ya que los inversores temen que los altos tipos de interés, mantenidos, puedan reducir aún más la demanda de viviendas nuevas. Los débiles resultados de Lennar aumentan la incertidumbre sobre el mercado inmobiliario en general.

Las acciones de BILL Holdings (BILL.US) suben un 1% tras la mejora de la calificación de Truist Securities. Los analistas destacan las sólidas perspectivas de crecimiento de los ingresos básicos y las positivas perspectivas de beneficios, lo que atrae la atención de los inversores e impulsa el precio de la acción.