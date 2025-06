El S&P 500 se recupera en medio de tensiones geopolíticas

Los mercados intentan recuperarse hoy tras la fuerte caída del viernes, impulsada por la intensificación del conflicto entre Israel e Irán. Los continuos ataques con misiles y drones han generado temores de una guerra regional más amplia, amenazando el suministro mundial de petróleo y las rutas comerciales. Este contexto geopolítico, sumado a las próximas decisiones de la Reserva Federal y los recientes datos de inflación, mantiene a los inversores en vilo. Si bien la confianza ha mejorado ligeramente en la sesión previa a la apertura del mercado, la incertidumbre sigue siendo alta, especialmente en torno a los precios de la energía y los cambios en la política de los bancos centrales. En estos momentos, el S&P 500 está subiendo más de un 1,10%, mientras que el Nasdaq 100 sube más de un 1,40%. Noticias de empresas Sage Therapeutics (SAGE.US) subió un 36% tras acordar su adquisición por Supernus Pharmaceuticals en un acuerdo que valora la biotecnología centrada en la neurociencia en 12 dólares por acción. La transacción se considera una prima importante y una posible salida para los inversores tras un año turbulento para Sage. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil EchoStar Corp (SATS.US) subió un 44,7% tras una intensa actividad en opciones, con una cobertura delta del 102 % en el volumen máximo de los últimos 14 días. Los operadores se están posicionando para un alza considerable ante el fuerte impulso de los mercados de satélites y telecomunicaciones. Roku Inc. (ROKU.US) avanzó un 10,3% tras anunciar una importante alianza publicitaria con Amazon Ads, que permitirá llegar a más del 80 % de los hogares estadounidenses con televisores conectados a través de la plataforma de Roku. Los analistas consideran esto un fuerte impulso a la monetización. Incyte Corp (INCY.US) subió un 8,9% tras la publicación de datos prometedores sobre ensayos clínicos de su terapia para trastornos sanguíneos, que tuvo una buena acogida en Wall Street. Stifel elevó sus perspectivas, calificándolas de un gran avance en la fase final de desarrollo de productos de Incyte. Sarepta Therapeutics (SRPT.US) cayó un 39,3% tras la rebaja de la calificación de la acción por parte de Piper Sandler y BMO. La compañía informó de la muerte de un paciente relacionada con su terapia génica experimental, lo que generó importantes preocupaciones sobre la seguridad y los obstáculos regulatorios. ¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.