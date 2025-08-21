El S&P 500 sigue cediendo terreno

El mercado estadounidense sigue bajo presión debido a las altas valoraciones, los resultados decepcionantes y la política de la Reserva Federal. Los índices bursátiles estadounidenses caen un día más. El S&P 500 pierde alrededor de un 0,5 % en la apertura.

El mayor empleador de EE. UU., Walmart (WMT.US), ha publicado sus resultados del segundo trimestre de 2025. El minorista ha vuelto a decepcionar a los inversores en términos de ganancias por acción (BPA), incumpliendo las expectativas. A pesar de superar las expectativas en la mayoría de las demás categorías, la compañía pierde más del 3 % antes de la apertura del mercado.

BPA : 0,68 frente al 0,73 esperado

: 0,68 frente al 0,73 esperado Ingresos : 177.400 millones frente a los 175.900 millones esperados

: 177.400 millones frente a los 175.900 millones esperados Ventas : crecimiento del 4,8% frente al 4,21% esperado

: crecimiento del 4,8% frente al 4,21% esperado Margen bruto : aumento del 22,8% frente al 24,8% esperado

: aumento del 22,8% frente al 24,8% esperado El crecimiento previsto de las ventas para finales de año se ha incrementado del 3-4% al 3,75-4,75%.

Morgan Stanley eleva la calificación de Hewlett Packard (HPE.US). El nuevo precio objetivo, según los analistas del banco, es de 28 dólares, lo que supone un aumento del 33 % con respecto a los niveles actuales. La compañía ha subido un 2,8 % en la preapertura bursátil.

Boeing (BA.US) está cada vez más cerca de cerrar un acuerdo con China para la entrega de hasta 500 nuevos aviones. Ante esta información, el precio de la compañía ha subido aproximadamente un 2 % en la preapertura bursátil.

Datos macroeconómicos:

Los datos publicados hoy en EE. UU. ofrecieron señales mixtas para los mercados. Por un lado, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron hasta 235.000, por encima de las expectativas, lo que sugiere una leve moderación en el mercado laboral. Sin embargo, los índices PMI sorprendieron positivamente: el PMI del sector servicios subió a 55,4 (vs. 54,2 esperado) y el manufacturero alcanzó los 53,3 (vs. 49,5), mostrando una aceleración inesperada en la actividad económica. Estos resultados podrían reforzar el mensaje de cautela de la Fed respecto a futuros recortes de tipos, al evidenciar un crecimiento económico más sólido de lo previsto.

Cotización del S&P 500

En el gráfico H4, el nivel de 6366, que constituía el límite inferior del canal ascendente, se ha defendido. El soporte en la línea de tendencia se ve reforzado por los máximos y mínimos de principios de semana. Justo por debajo de la línea de tendencia, la media móvil exponencial (EMA) de 200 está muy cerca, y su ruptura podría provocar nuevas caídas del precio. También podrían surgir preocupaciones sobre la durabilidad de la defensa del precio, ya que actualmente se encuentra por debajo de sus promedios de 25, 50 y 100 períodos. Los indicadores RSI sugieren que el índice ya está sobrevendido.

La incertidumbre rodea a la FED

Las actas del FOMC destacaron claramente la amenaza del regreso de la inflación y, aún más importante, que el riesgo inflacionario es mayor que las amenazas al mercado laboral. También se mencionaron indicadores de valoración de activos muy altos. Este comentario podría generar inquietudes adicionales de cara al simposio de Jackson Hole de este viernes. Cabe destacar que, a día de hoy, el mercado estima una probabilidad del 80 % de un recorte de tipos en septiembre.

El presidente de Estados Unidos no ha aliviado el ambiente que rodea a la Reserva Federal en las últimas semanas. Donald Trump exige la dimisión de Lisa Cook, acusándola de falsificación. En caso de destitución o renuncia de la gobernadora Cook, el presidente estaría más cerca de obtener la mayoría en el FOMC. El presidente Donald Trump es actualmente uno de los críticos más vehementes de la política de mantener los tipos de interés en el nivel actual.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

