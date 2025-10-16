Conclusiones clave El S&P 500 sube 4 décimas en la apertura y busca nuevos máximos

Trump planea reunirse con Xi Jinping para aliviar las preocupaciones sobre los aranceles

El mercado bursátil estadounidense abrió con resultados mixtos esta mañana, con la atención de los inversores centrada en los resultados trimestrales y los comentarios de los bancos centrales. En estos momentos, el S&P 500 sube 4 décimas mientras que el Russell 2000 baja un 0,5%. La sesión de ayer cerró con ligeras subidas, gracias a los buenos resultados de los bancos americanos. La confianza de los inversores también mejoró tras las señales de una mejor relación entre Estados Unidos y China. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el presidente Trump planea reunirse con Xi Jinping para aliviar las preocupaciones sobre los aranceles. Los mercados ahora se centran en los próximos discursos de miebros de la Fed antes de la próxima reunión, prevista para el 29 de octubre. La incertidumbre política continúa impulsando los flujos de refugio seguro hacia el oro, aunque sin generar pánico en las acciones. Por su parte, el cierre del gobierno estadounidense ha entrado en su tercera semana. Cotización del S&P 500 Fuente : Plataforma de XTB Noticias corporativas del S&P 500 Praxis Precision Medicines (PRAX.US ) registra un avance del 230% después de que su ensayo de fase 3 Essential3 para ulixacaltamida en temblor esencial cumpliera los criterios de valoración clave, mostrando una importante mejora funcional. Se prevé presentar una solicitud de nuevo fármaco a la FDA a principios de 2026.

) registra un avance del 230% después de que su ensayo de fase 3 Essential3 para ulixacaltamida en temblor esencial cumpliera los criterios de valoración clave, mostrando una importante mejora funcional. Se prevé presentar una solicitud de nuevo fármaco a la FDA a principios de 2026. J.B. Hunt (JBHT.US) registra un alza del 17% después de que el tercer trimestre superara las expectativas, con un BPA de 1,76 USD frente a los 1,46 USD estimados, e ingresos de 3050 millones de USD. Los beneficios aumentaron un 18% gracias a la solidez de los servicios dedicados, la eficiencia de costes y las ganancias operativas.

registra un alza del 17% después de que el tercer trimestre superara las expectativas, con un BPA de 1,76 USD frente a los 1,46 USD estimados, e ingresos de 3050 millones de USD. Los beneficios aumentaron un 18% gracias a la solidez de los servicios dedicados, la eficiencia de costes y las ganancias operativas. GRAIL (GRAL.US) registra un avance del 12% después de que Samsung acordara invertir 110 millones de USD y asociarse para expandir la prueba de detección de cáncer Galleri de GRAIL en Asia, comenzando en Corea del Sur con una posible expansión a Japón y Singapur. Fossil (FOSL.US) cae un 30% tras extender la fecha límite para su oferta de intercambio de bonos senior al 7% hasta el 22 de octubre, el segundo retraso en medio de la reestructuración de deuda en curso.

registra un avance del 12% después de que Samsung acordara invertir 110 millones de USD y asociarse para expandir la prueba de detección de cáncer Galleri de GRAIL en Asia, comenzando en Corea del Sur con una posible expansión a Japón y Singapur. Fossil (FOSL.US) cae un 30% tras extender la fecha límite para su oferta de intercambio de bonos senior al 7% hasta el 22 de octubre, el segundo retraso en medio de la reestructuración de deuda en curso. Veritone (VERI) cae un 20% por temores de dilución tras anunciar una oferta directa de 75 millones de dólares (12,86 millones de acciones a 5,83 dólares cada una) para financiar el capital circulante y el pago de la deuda.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.