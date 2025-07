El S&P 500 sube tras datos macroeconómicos optimistas

Los índices estadounidenses apuntan a un inicio cautelosamente optimista para la sesión del miércoles tras la publicación del IPP de junio y los informes de producción industrial. El S&P 500 sube un 0,18%, hasta los 6.290 puntos y frena la corrección que habia iniciado antes de la sesión. La inflación al productor se mantuvo estable mensualmente, impulsada por una disminución de los precios de los servicios.

La producción industrial estadounidense aumentó más de lo previsto el mes pasado, impulsada por un aumento en la producción de servicios públicos y un modesto aumento en la manufactura.

Los republicanos de la Cámara de Representantes reanudaron sus esfuerzos para aprobar la regulación de las criptomonedas después de que Donald Trump convenciera a los conservadores que se resistían a la reforma para que apoyaran el paquete de ley.

Las solicitudes de hipotecas en EE. UU. cayeron a su nivel más bajo desde finales de mayo. El tipo de interés promedio de una hipoteca fija a 30 años subió 5 puntos básicos, hasta el 6,82%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones estadounidenses han tenido un comienzo desigual, con el capital rotando gradualmente hacia empresas más pequeñas. Fuente: xStation 5 Noticias sobre acciones Global Payments (GPN.US) subió un 4,30% tras la noticia de que el inversor activista Elliott Management ha adquirido una participación considerable, lo que aumenta las expectativas de cambios estratégicos o presión sobre la gestión, aunque se desconocen demandas específicas. ASML Holding (ASML) cayó un 10,50% a pesar de los sólidos resultados del segundo trimestre (+23% interanual en ingresos), mientras que el CEO advirtió sobre la incertidumbre macroeconómica y geopolítica que nubla las perspectivas para 2026, lo que hace que el crecimiento a largo plazo sea menos seguro a pesar de la orientación reafirmada para 2025. Fuente: xstation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.