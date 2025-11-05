El S&P 500 sube y toca los 6.800 puntos

Los mercados bursátiles estadounidenses cotizan con subidas generalizadas a excepción del Dow Jones (-0,05%). El S&P 500 cotiza a sólo un 3% de sus máximos históricos, y en estos momentos crece un 0,3%, atacando de nuevo el nivel de 6.800 puntos.

Los malos resultados de SMCI y la ligera decepción de Arista provocan un tono dubitativo en Wall Street, ya que que los resultados de AMD sí fueron sólidos. El repunte de hoy se produce tras la publicación de un ISM mejor de lo esperado en Estados Unidos. Los datos macroeconómicos muestran una sólida perspectiva de la economía estadounidense a pesar del cierre parcial del gobierno, ya que el empleo en el sector privado aumentó en 42.000 puestos de trabajo en octubre (informe ADP), sorprendiendo al mercado tras la caída anterior. El rebote desde el retroceso de Fibonacci del 50% de la última gran tendencia alcista sugiere que el impulso se mantiene intacto en el S&P 500.

Acciones destacadas del S&P 500

Advanced Micro Devices presentó resultados trimestrales y actualizó sus previsiones ante la continua presión sobre las valoraciones en el sector de los semiconductores. A pesar de los sólidos resultados, la subida de las acciones de AMD se queda anclada en el medio punto porcentual.

Tras unos resultados y perspectivas decepcionantes, SMCI está en el punto de mira. Las acciones de SMCI se hunden un 8%, reflejando la reacción del mercado a los aplazamientos en los plazos de entrega.

Las acciones de Alphabet suben un 2% debido a que el gigante tecnológico recibió la autorización del Departamento de Justicia para adquirir la empresa de ciberseguridad Wiz.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

