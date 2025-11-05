El Ibex 35 pierde los 16.000 puntos en la apertura

Persisten las dudas de los inversores sobre el segmento de la IA y sobre el sector tecnológico en general. El objetivo es calibrar si las valoraciones de algunas cotizadas tecnológicas son excesivas, y para ello el mercado se está apoyando en las presentaciones de resultados. Esta semana han publicado empresas importantes como AMD, SMCI o Palantir. En paralelo, regresan los temores de una desaceleración económica en Europa, por lo que el mercado prestará más atención que nunca a los PMIs de servicios que iremos conociendo a lo largo de la mañana de hoy en las principales economías de la zona Euro, con la esperanza de situar a la mayoría de ellas por encima de 50 puntos, es decir, en zona de expansión.

Acciones que más suben del Ibex 35

El Ibex 35 retrocede 4 décimas en la apertura con sólo 13 de sus valores en positivo. Entre ellos destaca Acciona (+1,16%), tras haber superado el 90% de participación directa en su filial Acciona Energía, que sube medio punto en la sesión de hoy. Cellnex, que presenta su informe trimestral pasado mañana, y Enagás, que ha anunciado una inversión de 400 millones de euros para desplegar una red de hidrógeno en el País Vasco, se sitúan también entre las cinco mejores empresas del Ibex 35 en la apertura.

Acciones que más bajan del Ibex 35

Los resultados presentados por Grifols no convencen al mercado y sus acciones se hunden casi un 5%, posicionándose como las más bajistas de la jornada del Ibex 35. Telefónica, que retrocede un 3,63%, sigue arrastrando el castigo de los inversores tras haber minimizado el reparto de su dividendo para el próximo ejercicio, además de haber mostrado una clara disminución en sus principales métricas corporativas. Rovi, que recientemente alcanzó una importante alianza a largo plazo con Roche, retrocede hoy un 1,35% en la víspera de la presentación de sus cuentas trimestrales.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

