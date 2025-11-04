El S&P 500 retrocede hasta los 6.800 puntos

El S&P 500 corrige 7 décimas en estos momentos. Este sentimiento negativo se debe a las advertencias de los bancos de inversión sobre una posible corrección del mercado y a un debilitamiento del ánimo en el sector tecnológico. Los inversores se mantienen cautelosos y a la espera de más resultados empresariales en un entorno complejo. La temporada de resultados trimestrales continúa y sigue marcando el pulso del mercado. Tras la sesión de hoy, se espera que importantes empresas tecnológicas, como AMD y Arista Networks, publiquen sus informes. Los accionistas seguirán de cerca estos resultados, ya que podrían ofrecer orientación sobre los próximos movimientos de los valores. AMD se centra principalmente en la inteligencia artificial y las soluciones para centros de datos, mientras que Arista Networks lo hace en la expansión de la infraestructura de red para dar cabida al creciente tráfico de datos y la demanda de computación en la nube.

En segundo plano, aún se dejan sentir los efectos del prolongado cierre del gobierno estadounidense, que se mantiene desde el 1 de octubre. El cierre de agencias federales como la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la Oficina de Análisis Económico (BEA) y la Oficina del Censo ha retrasado la publicación de muchos indicadores macroeconómicos clave. La ausencia de estos datos aumenta la incertidumbre de los inversores y dificulta la evaluación de las condiciones económicas y los próximos movimientos de política monetaria de la Reserva Federal. Los datos del sector privado, incluidos los índices PMI y las encuestas de confianza del consumidor, siguen estando disponibles, pero no pueden sustituir las estadísticas gubernamentales que no se están publicando. El sentimiento actual apunta a una mayor aversión al riesgo, y los próximos informes de resultados serán la clave.

Acciones que suben en el S&P 500

En la zona alcista del S&P 500 encontramos las acciones de Merck, que suben un 2% tras un acuerdo estratégico con Blackstone Life Sciences, mediante el cual Merck recibirá hasta 700 millones de dólares para desarrollar una innovadora terapia contra el cáncer.

Las acciones de Pfizer también suben un 1,3%, reaccionando positivamente a los resultados del tercer trimestre de 2025, que superaron las expectativas del mercado. La compañía elevó su previsión de beneficios para el año completo, lo que refuerza el optimismo de los inversores a pesar de una caída interanual del 6% en los ingresos.

Acciones que bajan en el S&P 500

Palantir Technologies presentó sus resultados del tercer trimestre de 2025, los cuales superaron las expectativas debido a la creciente demanda de sus tecnologías de IA y a su sólida posición en Estados Unidos, especialmente en los sectores público y privado. A pesar de los buenos resultados, las acciones de Palantir caen un 7%, reflejando la toma de beneficios por parte de los inversores.

Las acciones de Uber caen un 6,3% tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre de 2025. A pesar de superar las expectativas de ingresos y beneficios, los inversores se centraron en una previsión de beneficios más conservadora para el cuarto trimestre, que no alcanzó las expectativas del mercado.

