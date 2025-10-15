El S&P 500 supera los 6.700 puntos

Los índices de Wall Street continúan la recuperación impulsada por las declaraciones de Jerome Powell en el día de ayer, que sugirieron no solo la disposición a recortar los tipos de interés, sino también la conclusión del proceso de reducción del balance (QT). La Reserva Federal de EE. UU. ha estado reduciendo su enorme saldo de activos desde 2022 al permitir el vencimiento de bonos sin reinversión. Más de una cuarta parte del saldo total se ha reducido desde 2022, aunque el total se mantiene elevado en comparación con las compras récord iniciadas a principios de 2020. Si la Fed decidiera detener la reducción del balance, los bonos que vencen tendrían que ser necesariamente refinanciados. Este cambio de política podría provocar una caída general de los tipos de interés del mercado. Actualmente, los rendimientos se mantienen en niveles elevados, incluso en medio de la reducción de los tipos de interés a corto plazo.

Gráficos superpuestos del balance de la Reserva Federal y del índice S&P 500 Como se puede apreciar, el índice S&P 500 ha subido casi 3.000 puntos desde que comenzó la reducción. Fuente: Bloomberg Finance LP

Se pueden apreciar subidas en la mayoría de los sectores que componen el S&P 500. Cabe destacar que el sector de servicios públicos registra los mayores incrementos, mientras que el sector más grande, el tecnológico, ha subido un 1%. A nivel técnico, el S&P 500 pone distancia con el nivel de retroceso del 50,0% de la onda alcista más corta que comenzó a principios de septiembre.

Fuente: Bloomberg Finance LP

El S&P 500 sube un 1,15% en estos momentos. Por su parte, el Russell 2000 es el índice de Wall Street con mejor rendimiento, sumando un 1,5% a su cotización.

Noticias corporativas del S&P 500