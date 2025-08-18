El sector energético impulsa al Ibex

Las compañías energéticas están protagonizando una sesión bursátil especialmente positiva en el Ibex 35, en un contexto de fuerte demanda inversora y expectativas favorables para el sector. En una jornada donde el selectivo español se mantiene cerca de sus máximos multianuales, Acciona Energía, Solaria, Grenergy, Audax renovables y Acciona destacan por sus avances, consolidando el buen tono que ya mostraron en semanas anteriores. Subidas destacadas en renovables Acciona Energía lidera las ganancias del índice con un repunte del 2,4% , impulsada por la mejora en sus previsiones de generación para el tercer trimestre y el optimismo sobre nuevas licitaciones internacionales.

Solaria , que ya se anotó un 5,38% la semana pasada, suma hoy otro 2% , y más que duplica su cotización desde los mínimos de abril , consolidándose como uno de los valores estrella del año.

Acciona, matriz del grupo, también avanza un 1,2%, beneficiándose del buen comportamiento de su división energética y de infraestructuras. Contexto favorable para el sector energético El impulso del sector energético se produce en medio de una coyuntura marcada por: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La moderación de los precios del gas, que mejora los márgenes operativos de las eléctricas.

Las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, que favorecen la financiación de proyectos renovables.

El avance de las negociaciones de paz en Ucrania, que podría estabilizar los mercados energéticos europeos. El Ibex, cerca de máximos históricos Aunque el Ibex 35 ha iniciado la sesión con ligeras dudas, se mantiene en niveles no vistos desde diciembre de 2007, y los analistas no descartan que pueda acercarse a su máximo histórico en las próximas semanas.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.