El S&P 500 lucha por mantener impulso alcista

El S&P 500 enfrenta un momento de incertidumbre mientras intenta mantener su impulso alcista en un contexto marcado por la falta de avances en la cumbre entre Trump y Putin. La ausencia de señales claras sobre la resolución del conflicto en Ucrania, junto con la expectativa de próximos datos económicos y decisiones de la Reserva Federal, genera cautela entre los inversores. El índice se mantiene cerca de niveles clave de soporte, en una fase donde cualquier noticia relevante podría desencadenar movimientos significativos.

El inicio de la nueva semana está marcado por las esperanzas y preocupaciones de los inversores respecto a importantes factores geopolíticos y macroeconómicos. La reunión entre Trump y Putin en Alaska se celebró sin compromisos ni declaraciones de paz, lo que se refleja en la decepción del mercado.

Según un informe de Deutsche Bank, la confianza de los inversores ha caído a su nivel más bajo en tres meses.

Apollo Sløk también advierte sobre el deterioro del entorno macroeconómico. La disminución de los flujos comerciales marítimos indica un debilitamiento del consumo. Un fondo privado escandinavo también señala que la asignación de capital en empresas de IA ya supera los extremos de la época de la burbuja puntocom.

Fuente: Appolo Sløk.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Cotización del S&P 500

Tras la reunión improductiva en Alaska, otra incertidumbre que el mercado espera resolver es la. El mercado busca una dirección, pero aún no la encuentra, ya que la sesión abre al nivel de cierre del viernes.





El principal índice bursátil de Wall Street se encuentra actualmente en el límite superior de un canal de consolidación que se estrecha, dentro de una tendencia alcista. El precio se sitúa muy por encima de los promedios, pero los indicadores RSI aún no sugieren condiciones de sobrecompra. El mercado busca una razón para seguir subiendo, pero si no la encuentra, la caída podría ser drástica. En tal caso, los niveles de soporte iniciales son 6360, seguido de 6250, donde se ubican los mínimos recientes y el promedio de la EMA50. Un soporte adicional podría provenir de los promedios de la EMA100 y la EMA200, esta última también ubicada en los mínimos de hace dos meses, lo que la convierte en un nivel muy importante ante posibles caídas.

Noticias sobre empresas:

UnitedHealth Group (UNH.US) - La estrella de la sesión es actualmente la controvertida compañía que presta servicios en el sector de los seguros médicos. La compañía ha tenido un año muy difícil, pero su mala racha podría revertirse tras el anuncio el viernes de importantes compras de acciones y opciones por parte de Warren Buffett y Michael Burry. El viernes, la compañía cerró la sesión con una brecha de crecimiento superior al 10 %. El lunes, UnitedHealth subió otro 2 % en la apertura. El tiempo dirá si el cambio de sentimiento es duradero.

Fuente: Xstation

Palo Alto (PANW.US) - Al cierre de la sesión del lunes, uno de los líderes de la industria de la ciberseguridad publicará sus resultados del primer semestre de 2025. Se prevén ingresos de 2.500 millones de dólares y un BPA de 0,85, lo que marca otro hito de crecimiento para la compañía.

Novo Nordisk (NVO.US) - La compañía farmacéutica, conocida por su innovador fármaco contra la obesidad, Ozempic, está recuperando parte de sus pérdidas recientes gracias al optimismo generado por un nuevo producto que ha recibido la aprobación de la FDA. El fármaco, "Wegovy", ayuda en el tratamiento de enfermedades hepáticas.

Soho House (SHCO.US) - La empresa estadounidense de hostelería y restauración será adquirida por un fondo de inversión privado. El grupo inversor está dispuesto a pagar 9 dólares por acción, lo que representa una prima del 18 % sobre la valoración actual del mercado.

Dayforce (DAY.US): La empresa que ofrece soluciones de software para empresas ha subido un 13 % tras la noticia de haber sido seleccionada como proveedor por Thoma Bravo.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

