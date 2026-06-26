- Wall Street anticipa caídas: Los costes de la IA y los tipos de interés castigan al Nasdaq 100
- Corrección en el sector de chips: Micron y On Semiconductor lideran el retroceso tecnológico
- El Nasdaq 100 pone a prueba soportes clave mientras el encarecimiento de componentes presiona a las Big Tech
- El temor a una inflación de costes en la IA provoca una recogida de beneficios global en semiconductores
- Wall Street anticipa caídas: Los costes de la IA y los tipos de interés castigan al Nasdaq 100
- Corrección en el sector de chips: Micron y On Semiconductor lideran el retroceso tecnológico
- El Nasdaq 100 pone a prueba soportes clave mientras el encarecimiento de componentes presiona a las Big Tech
- El temor a una inflación de costes en la IA provoca una recogida de beneficios global en semiconductores
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses apuntan a una apertura a la baja este viernes, con los valores tecnológicos liderando los descensos antes de la sesión de Wall Street. Los futuros del Nasdaq 100 caen en torno a un 1,3%, mientras que los del S&P 500 pierden un 0,5%. Los futuros del Dow Jones registran un descenso más modesto, lo que refleja la menor exposición de este índice a las empresas tecnológicas y de semiconductores.
La principal fuente de presión sigue siendo la actual ola de ventas en los valores tecnológicos, alimentada por la creciente preocupación sobre el aumento de los costes de la infraestructura de inteligencia artificial y los cambios en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal.
Las ventas más intensas se concentran en el sector de los semiconductores. Las acciones de Micron Technology bajan alrededor de un 5% en las operaciones previas a la apertura del mercado, devolviendo parte de las sólidas ganancias registradas tras su impresionante informe de resultados trimestrales. Otros fabricantes de chips, como Intel, Arm Holdings, Marvell y Sandisk, también cotizan a la baja, lo que sugiere que los inversores están recogiendo beneficios en todo el sector a pesar de que la demanda de hardware relacionado con la IA sigue siendo robusta.
El ETF Technology Select Sector SPDR retrocede aproximadamente un 1,6%, mientras que On Semiconductor se sitúa entre los mayores perdedores, desplomándose cerca de un 13% tras anunciar la adquisición de Synaptics por 7.000 millones de dólares.
Cotización del Nasdaq 100
Al observar el gráfico de futuros del Nasdaq 100, el índice ha puesto a prueba su media móvil exponencial de 50 días (EMA50). Si los compradores logran defender este nivel, podría desarrollarse un patrón correctivo de proporción 1:1, con la siguiente resistencia clave situada en torno a los 30.800 puntos. Sin embargo, una ruptura por debajo del nivel de los 29.000 puntos invalidaría este escenario alcista y podría señalar un período de debilidad a corto plazo para Wall Street.
Los crecientes costes de infraestructura de IA preocupan a los inversores
Un número cada vez mayor de inversores se está centrando en los rápidos aumentos de costes asociados con la infraestructura de inteligencia artificial. Los precios más altos de las memorias DRAM y NAND, componentes esenciales para los centros de datos de IA, están comenzando a afectar a los fabricantes de ordenadores, teléfonos inteligentes y electrónica de consumo.
El aumento en los costes de los componentes llevó recientemente a Apple a elevar los precios de modelos seleccionados de iPad y MacBook, mientras que Microsoft anunció incrementos de precios para sus consolas de videojuegos Xbox. A los inversores les preocupa cada vez más que medidas de fijación de precios similares puedan extenderse pronto a todo el sector tecnológico en general.
Más allá de los valores tecnológicos, los mercados también vigilan de cerca las perspectivas de la política monetaria de EE. UU. Una inflación más alta de lo esperado y los cambios en las expectativas sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal están aumentando la volatilidad en los mercados de renta variable. Los tipos de interés más altos suelen pesar con más fuerza sobre los valores de crecimiento, cuyas valoraciones dependen en gran medida de los flujos de caja futuros.
Los estrategas de mercado señalan que el entorno actual es excepcionalmente sensible tanto a las noticias relacionadas con la IA como a las señales de la Reserva Federal. La combinación de unas valoraciones tecnológicas elevadas, el aumento de los costes de infraestructura de IA y la incertidumbre sobre los tipos de interés está creando las condiciones para una mayor volatilidad en Wall Street.
La debilidad no se limita a los Estados Unidos. En Asia, SoftBank se desplomó más de un 12%, mientras que el Nikkei 225 de Japón cayó más de un 4%. También se registraron fuertes descensos en Corea del Sur, Hong Kong y China continental. Las acciones tecnológicas europeas también se encuentran bajo presión, con ASML, Infineon, STMicroelectronics y ASM International abriendo la sesión significativamente a la baja.
🔴ANÁLISIS CIERRE SEMANAL (26.06.2026)
¿Corrección exagerada en Rheinmetall?
Resumen de mitad de sesión: las caídas se extienden por todo el mercado europeo
Reestructuración histórica: Volkswagen planea recortar 100.000 empleos
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.