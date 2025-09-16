El sentimiento negativo domina el Dax 40

Los índices europeos bajan de manera generalizada. El Dax 40 cae alrededor de un 1,1%, el Ibex 35 se deja un 1,25% y el FTSE 100 desciende un 0,7%. Los mercados de Suiza, Países Bajos e Italia también mostraron un rendimiento ligeramente inferior, con índices que cayeron algunas décimas porcentuales.

Estas fluctuaciones del mercado coinciden con datos macroeconómicos dispares de la Eurozona, lo que ha generado una percepción del mercado más diversa. La producción industrial de julio aumentó moderadamente un 0,3% intermensual, lo que representa un repunte tras caídas previas, aunque los analistas esperaban un aumento del 0,4%. En términos anuales, la producción industrial creció un 1,8%, superando ligeramente las expectativas de los analistas. Mientras tanto, el crecimiento salarial se aceleró hasta el 3,7% interanual, lo que podría aumentar la presión inflacionaria y potencialmente influir en las futuras decisiones del Banco Central Europeo (BCE). El optimismo de los inversores se ve reforzado por el aumento del índice ZEW, especialmente en Alemania, donde la confianza mejoró hasta 37,3.

A pesar de las señales positivas de la industria y el creciente optimismo, los mercados se mantienen cautelosos y aguardan nuevos datos y comunicaciones del BCE. Además, los inversores siguen de cerca las próximas decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), que podrían tener un impacto significativo en los mercados globales y la futura dirección de la política monetaria.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 cae durante la sesión de hoy y se mantiene cerca de la media móvil exponencial de 100 días, que actualmente actúa como soporte clave. Esta es una zona importante que podría determinar la próxima dirección del mercado; si se mantiene, existe la posibilidad de un repunte y una continuación del movimiento alcista. Sin embargo, una ruptura por debajo de este soporte podría indicar un deterioro de la confianza y provocar nuevas caídas. Los inversores siguen de cerca esta zona, ya que los próximos días serán cruciales para los índices europeos.

Noticias corporativas europeas

Puma (PUM.DE) sube un 4,8% hoy en medio de especulaciones mediáticas sobre el posible interés de su competidor nacional, Adidas, en adquirir la marca. Estos rumores surgieron tras un informe publicado en Handelsblatt, donde uno de los accionistas de Puma sugirió que una fusión con Adidas podría ser la mejor opción si Puma no logra mejorar su rendimiento de forma independiente. Adidas se ha negado hasta el momento a hacer comentarios, calificando las especulaciones de "rumores de mercado", mientras que Puma también se ha negado a emitir declaraciones.

Danone (BN.FR) avanza aproximadamente un 0,5% después de que Jefferies mejorara su calificación de "Rendimiento Inferior" a "Comprar". Los analistas elogiaron el dinámico crecimiento de su segmento de nutrición especializada en China y el sólido rendimiento de los productos ricos en proteínas en Norteamérica. A pesar de los desafíos en el segmento de cremas en EE. UU., las ofertas de productos ricos en proteínas han compensado con creces la debilidad.

SAP (SAP.DE) baja aproximadamente un 0,7% durante la sesión de hoy. A pesar de los sólidos resultados financieros de los trimestres anteriores, los inversores se mantienen cautelosos debido a los posibles riesgos relacionados con la integración de la inteligencia artificial y la creciente competencia en el mercado del software. No obstante, SAP mantiene una sólida posición en el mercado, y el desarrollo de su estrategia de IA podría generar beneficios a largo plazo.