El Ibex 35 termina en rojo la semana

- El Ibex 35 termina a la baja la sesión
- El Ibex 35 termina a la baja la sesión
El índice español concluye la semana con descensos y con numerosas dudas especialmente en los sectores vinculados a la inteligencia artificial, pese a que muchas de estas compañías no desarrollan directamente dicha tecnología. En Europa el comportamiento ha sido irregular: aunque el día comenzó con mal tono, el sentimiento de desconfianza continúa presente en los mercados.
Movimientos en el Ibex 35
En el Ibex 35, pocos valores lograron avances destacados, pero sobresalieron Cellnex, Amadeus y Puig, con alzas superiores al 2%. En particular, Puig fue ganando impulso a lo largo de la jornada gracias a una mejora en las expectativas para su sector. Aun así, el tono general del mercado ha sido claramente bajista.
En el lado de las caídas, ACS lideró los retrocesos con un desplome del 8% debido a su elevada exposición a inversiones en centros de datos, que ya suponen alrededor del 25% del total invertido en los nueve primeros meses del año. Indra también registró fuertes descensos, acercándose al –5%, en un contexto marcado por la propuesta de un nuevo plan de paz para la guerra entre Rusia y Ucrania. Repsol, por su parte, acusó el retroceso del precio del petróleo.
Otros movimientos
En Europa, tanto el CAC francés como el FTSE 100 británico lograron evitar los números rojos, apoyados en la fortaleza del sector del lujo e incluso de las automovilísticas. En Estados Unidos la volatilidad está siendo notable, con fuertes caídas en Oracle. De hecho, la prima de riesgo de sus CDS se ha disparado, reflejando la preocupación del mercado. En contraste, Alphabet está logrando ganarse la confianza de los inversores gracias al buen rendimiento de la última versión de Gemini, según medios especializados.
En el ámbito de las materias primas, el bitcoin continúa presionado por la falta de catalizadores y el cierre de posiciones apalancadas, mientras que el oro ha recuperado algo de interés impulsado por la debilidad del dólar.
Resumen diario: Las tecnológicas lideran el rally en Wall Street; el dólar permanece estable pese al tono dovish de la Fed (24.11.2025)
El Ibex 35 roza los 16.000 puntos
📈 Nasdaq 100 sube 2,1%
Fusión de Omnicom con Interpublic
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.