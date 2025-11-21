El Ibex 35 termina en rojo la semana

El índice español concluye la semana con descensos y con numerosas dudas especialmente en los sectores vinculados a la inteligencia artificial, pese a que muchas de estas compañías no desarrollan directamente dicha tecnología. En Europa el comportamiento ha sido irregular: aunque el día comenzó con mal tono, el sentimiento de desconfianza continúa presente en los mercados.

Movimientos en el Ibex 35

En el Ibex 35, pocos valores lograron avances destacados, pero sobresalieron Cellnex, Amadeus y Puig, con alzas superiores al 2%. En particular, Puig fue ganando impulso a lo largo de la jornada gracias a una mejora en las expectativas para su sector. Aun así, el tono general del mercado ha sido claramente bajista.

En el lado de las caídas, ACS lideró los retrocesos con un desplome del 8% debido a su elevada exposición a inversiones en centros de datos, que ya suponen alrededor del 25% del total invertido en los nueve primeros meses del año. Indra también registró fuertes descensos, acercándose al –5%, en un contexto marcado por la propuesta de un nuevo plan de paz para la guerra entre Rusia y Ucrania. Repsol, por su parte, acusó el retroceso del precio del petróleo.

Otros movimientos

En Europa, tanto el CAC francés como el FTSE 100 británico lograron evitar los números rojos, apoyados en la fortaleza del sector del lujo e incluso de las automovilísticas. En Estados Unidos la volatilidad está siendo notable, con fuertes caídas en Oracle. De hecho, la prima de riesgo de sus CDS se ha disparado, reflejando la preocupación del mercado. En contraste, Alphabet está logrando ganarse la confianza de los inversores gracias al buen rendimiento de la última versión de Gemini, según medios especializados.

En el ámbito de las materias primas, el bitcoin continúa presionado por la falta de catalizadores y el cierre de posiciones apalancadas, mientras que el oro ha recuperado algo de interés impulsado por la debilidad del dólar.