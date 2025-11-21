El S&P 500 recupera terreno

El S&P 500 recupera algo del terreno perdido en el día de ayer, aunque el sentimiento todavía no está del todo definido. De hecho, en la sesión de ayer los índices se dieron la vuelta por lo que los inversores estarán toda la jornada atentos al comportamiento de las bolsas americanas, en especial del S&P 500 y del Nasdaq 100.

Empresas que suben del S&P 500

Las acciones de Alphabet repuntan con fuerza en la sesión de hoy y continúan su senda alcista. Aunque la incertidumbre golpea al sector de la IA, su último modelo de Gemini ha despertado bastante interés por su buen desempeño, a lo que se une la inversión de Berkshire en la compañía. Esto está haciendo pensar a muchos inversores que puede ser la ganadora del sector, un relato totalmente contrario al que hace unos meses se enfrentaba. De momento, el segmento de publicidad aguanta y las nuevas innovaciones, como AI Mode de Google, le permiten resistir al auge de ChatGPT. Otros valores como Warner o Visa repuntan.

Empresas que bajan del S&P 500

Las acciones de Oracle son las que más caen del S&P 500 y los miedos sobre la IA se están concentrando en el valor. De hecho, el coste de aseguramiento de los CDS sobre Oracle se han disparado en los últimos días, lo que muestra una clara apuesta de muchos operadores a fuertes caídas en Oracle. AMD o Nvidia también están cayendo, aunque es curioso como dependiendo del valor el sentimiento es positivo o negativo incluso en el mismo sector, tal y como hemos visto con Alphabet.

