El S&P 500 recupera terreno

El S&P 500 recupera algo del terreno perdido en el día de ayer, aunque el sentimiento todavía no está del todo definido. De hecho, en la sesión de ayer los índices se dieron la vuelta por lo que los inversores estarán toda la jornada atentos al comportamiento de las bolsas americanas, en especial del S&P 500 y del Nasdaq 100.
Empresas que suben del S&P 500
Las acciones de Alphabet repuntan con fuerza en la sesión de hoy y continúan su senda alcista. Aunque la incertidumbre golpea al sector de la IA, su último modelo de Gemini ha despertado bastante interés por su buen desempeño, a lo que se une la inversión de Berkshire en la compañía. Esto está haciendo pensar a muchos inversores que puede ser la ganadora del sector, un relato totalmente contrario al que hace unos meses se enfrentaba. De momento, el segmento de publicidad aguanta y las nuevas innovaciones, como AI Mode de Google, le permiten resistir al auge de ChatGPT. Otros valores como Warner o Visa repuntan.
Empresas que bajan del S&P 500
Las acciones de Oracle son las que más caen del S&P 500 y los miedos sobre la IA se están concentrando en el valor. De hecho, el coste de aseguramiento de los CDS sobre Oracle se han disparado en los últimos días, lo que muestra una clara apuesta de muchos operadores a fuertes caídas en Oracle. AMD o Nvidia también están cayendo, aunque es curioso como dependiendo del valor el sentimiento es positivo o negativo incluso en el mismo sector, tal y como hemos visto con Alphabet.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice encontramos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
