¿MicroStrategy en problemas? Las acciones caen un 67% desde los máximos

Las acciones preferentes de MicroStrategy han registrado caídas de casi 7.0% y 13.5% en lo que va del mes, a medida que el sentimiento en el mercado de criptomonedas se ha deteriorado. Como resultado, el descenso en las acciones preferentes plantea dudas sobre la capacidad de la compañía para seguir financiando compras de Bitcoin y cubrir sus obligaciones de dividendos pagados en efectivo.

La prima de la compañía, que históricamente permitió a MicroStrategy (MSTR.US) captar capital a un costo más bajo que comprar Bitcoin directamente, ha venido disminuyendo de forma constante desde mediados de 2025 (mNAV = EV/BTC holding).

El ratio mNAV Basic (capitalización de mercado / tenencia de BTC) ha caído por debajo de 1, lo que significa que la capitalización total de la compañía es ahora inferior al valor del Bitcoin que posee a los precios actuales. JPMorgan también advirtió que MicroStrategy podría ser retirada de los principales índices de MSCI, lo que podría generar salidas de entre 2.8 y 8.8 mil millones de USD.

Las acciones de MSTR han registrado una caída del 10% esta semana, del 55% en los últimos seis meses y del 60% interanual —mucho más acusada que la del propio Bitcoin, que ha retrocedido un 32% desde su máximo. La acción cotiza cerca de mínimos de 52 semanas en medio de una volatilidad muy elevada. La compañía continúa captando capital mediante nuevas emisiones de acciones preferentes, pero el aumento del costo de financiamiento y el riesgo de ser retirada de índices siguen siendo factores clave de riesgo para los inversores. En el corto plazo, el elemento más importante parece ser detener la caída del Bitcoin. MicroStrategy no enfrenta una amenaza de liquidez, ya que las obligaciones de deuda más cercanas vencen recién en 2027 (una porción pequeña) y en los años posteriores.