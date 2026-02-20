¿Tech al rescate? La economía de EE. UU. se enfría y el mercado busca refugio en las grandes tecnológicas.

-
La sesión arranca con un comportamiento desigual que podría anticipar un cambio de tono en tecnología.
-
Los inversores procesan una combinación macro especialmente delicada que condiciona el sentimiento.
-
Parte de la debilidad económica podría estar amplificada por factores temporales.
-
El índice tecnológico mantiene su estructura de fondo, aunque con señales de fatiga en el impulso.
-
Un nivel técnico concreto vuelve a situarse en el centro de la atención del mercado.
-
La última sesión de negociación de la semana comienza con ganancias moderadas para las empresas tecnológicas. Sin embargo, otros índices están perdiendo valor, lo que puede indicar que el sentimiento hacia las Big Tech está empezando a mejorar tras semanas de debilidad técnica en el mercado más amplio.
Por otro lado, los inversores están reaccionando a datos macroeconómicos mixtos de EE. UU.: bajo crecimiento del PIB, que se atribuye a los cierres del gobierno, y datos más altos del PCE. Los inversores también acaban de conocer datos de PMI peores de lo esperado, que juntos envían una combinación peligrosa de un crecimiento económico más débil y una inflación más persistente.
Sin embargo, este panorama es algo engañoso, ya que está en gran medida distorsionado por el reciente cierre y no refleja el estado real de la economía estadounidense.
- PMI preliminar de S&P para manufacturas en EE. UU.: 51,2 (previsión: 52,4; dato anterior: 52,4)
- PMI preliminar de S&P para servicios en EE. UU.: 52,3 (previsión: 53; dato anterior: 52,7)
- PMI preliminar de S&P para industria y servicios en EE. UU.: 52,3 (previsión: 53,1; dato anterior: 53,0)
Precio del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 sube en la apertura de hoy, pero el aspecto de toda la vela intradía sigue siendo muy incierto por el momento (mechas superior e inferior, es decir, el mercado está fluctuando).
- A largo plazo, el Nasdaq 100 mantiene los fundamentos de una tendencia alcista, pero su impulso se está desacelerando.
- El nivel de soporte clave en el futuro cercano puede ser la zona de la EMA de 200 días.
- El nivel de resistencia, por otro lado, es la barrera en la región de los 25.100 puntos, donde se están rompiendo las desviaciones estadísticas inferiores del rango de negociación basadas en el VWAP anclado desde principios de 2026.
Fuente: xStation5
Volatilidad actual entre las empresas en Wall Street. Fuente: xStation5
Información del mercado
- Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, vendió el jueves 21 millones de libras en acciones del banco, continuando una ola de ventas que comenzó en 2023 tras muchos años de propiedad. Anteriormente vendió 180 millones de dólares en acciones a finales de 2023 y 233 millones en febrero, pero aún posee 6,2 millones de acciones por un valor aproximado de 1.900 millones de dólares a su nombre y en fideicomisos familiares. Otros ejecutivos de JPMorgan también han revelado ventas recientes de acciones. Esta actividad puede señalar cautela en un punto alto, aunque Dimon mantiene una exposición significativa.
- Jefferies redujo su precio objetivo para United Airlines a 148 dólares desde 154 dólares. Las razones son retrasos en las entregas de aviones, mayores necesidades de capital y aumento de los costes laborales. Los analistas señalan una perspectiva más limitada para la compañía.
- Roth MKM elevó su precio objetivo para Walmart a 138 dólares desde 108 dólares. [contexto] El banco elogia un crecimiento mejor de lo esperado para 2027 y una mejora en la dinámica publicitaria. [contexto] Esto justifica una valoración más alta para el gigante defensivo. [contexto]
- Las acciones de Copart cayeron un 11% tras resultados más débiles del segundo trimestre fiscal (cuarto trimestre del año calendario 2025), donde los ingresos fueron de 1.120 millones de dólares (-3,6% interanual, un 5% por debajo de las previsiones de 1.180 millones). El BPA GAAP de 0,36 dólares estuvo un 7,5% por debajo de las expectativas (0,39 dólares), y el EBITDA ajustado de 434,9 millones estuvo un 9,2% por debajo de lo esperado. El margen operativo cayó al 34,7% desde el 36,6% interanual, con un margen de flujo de caja estable del 5,2%; la capitalización bursátil es de 36.540 millones de dólares. La debilidad se debe a menores volúmenes de ventas de vehículos y servicios.
- LyondellBasell redujo su dividendo trimestral a 0,69 dólares por acción (desde 1,37 dólares en el cuarto trimestre de 2025), pero la rentabilidad por dividendo sigue en el 9,9%; pago el 9 de marzo de 2026, ex‑date 2 de marzo. La decisión del presidente Vanacker se produce en el contexto de una crisis prolongada en la industria química para preparar mejor a la empresa para la recuperación; se devolvieron 2.000 millones de dólares a los accionistas en 2025. Cuarto trimestre de 2025: pérdida por acción de 0,26 dólares (230% por debajo de las previsiones de 0,20 dólares), pero ingresos de 7.090 millones, un 4,26% por encima de lo esperado. Los analistas tienen opiniones mixtas: Mizuho apunta a 53 dólares (neutral), RBC a 51 dólares, Goldman Sachs recomienda vender en 51 dólares; las acciones están ligeramente por debajo del valor razonable.
