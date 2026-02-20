¿Tech al rescate? La economía de EE. UU. se enfría y el mercado busca refugio en las grandes tecnológicas.

Un nivel técnico concreto vuelve a situarse en el centro de la atención del mercado.

El índice tecnológico mantiene su estructura de fondo, aunque con señales de fatiga en el impulso.

La sesión arranca con un comportamiento desigual que podría anticipar un cambio de tono en tecnología.

La última sesión de negociación de la semana comienza con ganancias moderadas para las empresas tecnológicas. Sin embargo, otros índices están perdiendo valor, lo que puede indicar que el sentimiento hacia las Big Tech está empezando a mejorar tras semanas de debilidad técnica en el mercado más amplio.

Por otro lado, los inversores están reaccionando a datos macroeconómicos mixtos de EE. UU.: bajo crecimiento del PIB, que se atribuye a los cierres del gobierno, y datos más altos del PCE. Los inversores también acaban de conocer datos de PMI peores de lo esperado, que juntos envían una combinación peligrosa de un crecimiento económico más débil y una inflación más persistente.

Sin embargo, este panorama es algo engañoso, ya que está en gran medida distorsionado por el reciente cierre y no refleja el estado real de la economía estadounidense.

PMI preliminar de S&P para manufacturas en EE. UU.: 51,2 (previsión: 52,4; dato anterior: 52,4)

51,2 (previsión: 52,4; dato anterior: 52,4) PMI preliminar de S&P para servicios en EE. UU.: 52,3 (previsión: 53; dato anterior: 52,7)

52,3 (previsión: 53; dato anterior: 52,7) PMI preliminar de S&P para industria y servicios en EE. UU.: 52,3 (previsión: 53,1; dato anterior: 53,0)

Precio del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 sube en la apertura de hoy, pero el aspecto de toda la vela intradía sigue siendo muy incierto por el momento (mechas superior e inferior, es decir, el mercado está fluctuando).

A largo plazo, el Nasdaq 100 mantiene los fundamentos de una tendencia alcista, pero su impulso se está desacelerando.

El nivel de soporte clave en el futuro cercano puede ser la zona de la EMA de 200 días .

. El nivel de resistencia, por otro lado, es la barrera en la región de los 25.100 puntos, donde se están rompiendo las desviaciones estadísticas inferiores del rango de negociación basadas en el VWAP anclado desde principios de 2026.

Fuente: xStation5

Volatilidad actual entre las empresas en Wall Street. Fuente: xStation5

