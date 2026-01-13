El yen japonés se debilita con fuerza

El yen japonés ha vuelto a verse sometido a una fuerte presión tras los informes de que la primera ministra Sanae Takaichi se prepara para disolver la cámara baja del Parlamento tan pronto como comience la sesión legislativa el 23 de enero. Esto allanaría el camino para elecciones anticipadas, posiblemente el 8 o el 15 de febrero. El USD/JPY subió a 158,9500, marcando el nivel más bajo del yen desde julio de 2024. La moneda también alcanzó mínimos históricos frente al euro y el franco suizo, y su nivel más bajo frente a la libra esterlina desde 2008. Los mercados han interpretado esta medida política como un fortalecimiento del mandato de Takaichi y un aumento de la probabilidad de una mayor expansión fiscal, lo que refuerza las expectativas de que Japón mantendrá una combinación de políticas acomodaticias.

El yen japonés es la moneda más débil del G10

Fuente: xStation 5

La caída del yen japonés refleja la creciente importancia de la llamada "operación Takaichi", en la que los inversores anticipan una política fiscal más flexible y la continua presión sobre el Banco de Japón para que retrase la normalización de la política monetaria. La consolidación política antes de las negociaciones presupuestarias aumenta el riesgo de una mayor emisión de deuda.

Las autoridades japonesas intentaron limitar la magnitud de las caídas mediante intervenciones verbales. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, confirmó que, en conversaciones con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, expresó su preocupación por la depreciación unilateral del yen.

El dólar estadounidense y el yen (USD/JPY) cotizan cerca de máximos de varios meses, con un alza del 0,60 % en el día, hasta situarse en torno a los 159,0000 al momento de escribir este artículo, y acercándose al nivel psicológico de los 160,000.