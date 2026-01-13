El yen japonés se debilita con fuerza

- El yen japoonés se debilita drásticamente por el riesgo político.
- Los mercados prevén una combinación de políticas más flexible.
- El riesgo de intervención aumenta cerca de niveles clave.
- El yen japoonés se debilita drásticamente por el riesgo político.
- Los mercados prevén una combinación de políticas más flexible.
- El riesgo de intervención aumenta cerca de niveles clave.
El yen japonés ha vuelto a verse sometido a una fuerte presión tras los informes de que la primera ministra Sanae Takaichi se prepara para disolver la cámara baja del Parlamento tan pronto como comience la sesión legislativa el 23 de enero. Esto allanaría el camino para elecciones anticipadas, posiblemente el 8 o el 15 de febrero. El USD/JPY subió a 158,9500, marcando el nivel más bajo del yen desde julio de 2024. La moneda también alcanzó mínimos históricos frente al euro y el franco suizo, y su nivel más bajo frente a la libra esterlina desde 2008. Los mercados han interpretado esta medida política como un fortalecimiento del mandato de Takaichi y un aumento de la probabilidad de una mayor expansión fiscal, lo que refuerza las expectativas de que Japón mantendrá una combinación de políticas acomodaticias.
El yen japonés es la moneda más débil del G10
La caída del yen japonés refleja la creciente importancia de la llamada "operación Takaichi", en la que los inversores anticipan una política fiscal más flexible y la continua presión sobre el Banco de Japón para que retrase la normalización de la política monetaria. La consolidación política antes de las negociaciones presupuestarias aumenta el riesgo de una mayor emisión de deuda.
Las autoridades japonesas intentaron limitar la magnitud de las caídas mediante intervenciones verbales. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, confirmó que, en conversaciones con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, expresó su preocupación por la depreciación unilateral del yen.
El dólar estadounidense y el yen (USD/JPY) cotizan cerca de máximos de varios meses, con un alza del 0,60 % en el día, hasta situarse en torno a los 159,0000 al momento de escribir este artículo, y acercándose al nivel psicológico de los 160,000.
📉El EUR/USD cae un 0,3%
Calendario económico: PIB alemán, solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. y discursos de la FED
Crisis en Irán: ¿qué ocurre en el país y cómo afecta a los mercados financieros?
El Ibex 35 sobresale entre los principales índices mundiales
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.