El Yen se debilita pese a al aumento de inflación en Japón

El yen japonés se encuentra entre las monedas más débiles hoy, a pesar de la publicación de una inflación subyacente ligeramente superior. El USD/JPY sube un 0,20%. En julio, la inflación subyacente en Japón se mantuvo muy por encima del objetivo del Banco de Japón (BOJ). Los precios al consumidor, excluyendo alimentos frescos, aumentaron un 3,1% interanual (frente al 3,0% previsto y el 3,3% anterior), mientras que el indicador más amplio, que excluye alimentos y energía, se mantuvo en el 3,4% interanual. Los precios de la energía cayeron un 0,3% interanual (la primera caída desde marzo de 2024), pero la inflación alimentaria se mantuvo elevada: los alimentos procesados ​​subieron un 8,3% y el arroz un 90,7% interanual (ligeramente menos que en junio). La persistente presión sobre los precios, especialmente sobre los productos básicos, está afectando a los hogares y alimenta la especulación de que el BOJ podría subir los tipos de interés ya en octubre. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Algunos economistas incluso señalan el riesgo de una mayor inflación en los próximos meses. Según las encuestas, el 63% de los economistas esperan que el BOJ aumente la tasa de política monetaria del 0,50% a al menos el 0,75% a finales de 2025, lo que marca un claro aumento de las expectativas en comparación con los meses anteriores.

Fuente: XStation

