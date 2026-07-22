El yen vuelve a mínimos de 40 años: ¿por qué preocupa tanto a los mercados?

El yen japonés vuelve a situarse cerca de mínimos de las últimas cuatro décadas frente al dólar, cotizando alrededor de los 163 yenes por dólar, pese a las advertencias del Gobierno de Japón y a la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón.

La debilidad de la divisa refleja el difícil equilibrio al que se enfrenta la tercera economía mundial. Mientras el Ejecutivo insiste en que está preparado para intervenir en el mercado de divisas, los inversores siguen dudando de que Japón pueda adoptar medidas suficientemente contundentes para frenar la depreciación del yen.

El carry trade mantiene en vilo a los mercados

La preocupación de los inversores va mucho más allá del mercado de divisas. Durante años, los bajos tipos de interés en Japón han impulsado el denominado carry trade, una estrategia mediante la cual los inversores se financian en yenes a un coste muy reducido para invertir posteriormente en activos con mayor rentabilidad, especialmente acciones estadounidenses.

Se estima que entre 1,3 y 1,7 billones de dólares están vinculados a este tipo de operaciones. El riesgo es que una apreciación brusca del yen obligaría a muchos inversores a cerrar estas posiciones, provocando ventas en numerosos activos financieros.

Un precedente se produjo en el verano de 2024, cuando una intervención del Gobierno japonés fortaleció temporalmente la moneda y desencadenó una fuerte corrección en la Bolsa japonesa, además de un aumento de la volatilidad en Wall Street.

¿Puede Japón frenar la caída del yen?

Las autoridades japonesas han reiterado que están preparadas para actuar si los movimientos del mercado se consideran excesivos. Sin embargo, las opciones son cada vez más limitadas.

Subir agresivamente los tipos de interés supondría un importante incremento del coste de financiación para un país cuya deuda pública supera ampliamente el tamaño de su economía. Por otro lado, una intervención masiva vendiendo reservas en dólares podría tener implicaciones sobre la liquidez global y, además, históricamente solo ha conseguido estabilizar el yen de forma temporal.

Por ello, el mercado mantiene la atención puesta en la reunión del Banco de Japón del 31 de julio, donde cualquier cambio en el ritmo de normalización monetaria podría tener repercusiones tanto sobre el yen como sobre los mercados internacionales.

El verdadero problema de Japón es que dispone de muy poco margen de actuación. Subir tipos encarecería enormemente el coste de financiación de un Estado con una deuda cercana al 260% del PIB, mientras que intervenir vendiendo masivamente dólares solo ofrecería un alivio temporal y podría generar tensiones sobre la liquidez global.

Por ello, el mercado sigue apostando por un yen estructuralmente débil.