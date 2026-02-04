Eli Lilly, una de las mayores farmacéuticas estadounidenses, ha sorprendido al mercado con una subida del 9% antes de la apertura, impulsada por unos resultados que han superado ampliamente las expectativas. Sin embargo, el sector no vive un momento homogéneo: su principal competidora, Novo Nordisk, se desploma un 16%, reflejando un contraste notable entre ambas compañías.

A corto plazo, el mercado ha elegido claramente a su ganadora del día. Pero la pregunta es más profunda: ¿por qué está ocurriendo esto y qué compañía logrará dominar el mercado farmacéutico en los próximos años?

Eli Lilly presenta resultados en un momento clave para el sector farmacéutico

Eli Lilly se ha convertido en uno de los valores favoritos de Wall Street gracias a su cartera de tratamientos para diabetes, obesidad y enfermedades crónicas. El sector vive un auténtico boom desde la llegada de los fármacos GLP‑1, que han redefinido el mercado de la obesidad y la diabetes.

En este contexto, dos nombres destacan dentro del catálogo de Eli Lilly:

Mounjaro (diabetes)

Zepbound (obesidad)

Ambos se han convertido en motores de crecimiento y en el centro de la batalla competitiva contra Novo Nordisk.

Hoy, la victoria es para Eli Lilly: sus resultados han superado expectativas, mientras que Novo ha presentado cifras más débiles, provocando caídas del 28% en su cotización. El optimismo hacia Lilly se refleja en su evolución bursátil: +11% en tres meses y +30% en seis meses.

¿Qué mostraron los resultados? Eli Lilly se “despega” de Novo

La compañía no solo superó las previsiones de ingresos y beneficios, sino que también publicó una guía para 2026 que refuerza la idea de que la demanda sigue siendo sólida. Lilly se posiciona en el centro de uno de los mayores cambios del sector en décadas: el auge de los fármacos GLP‑1.

Este mercado ya no parece una simple línea de ingresos, sino una nueva categoría de consumo masivo. En EE. UU., los ingresos alcanzaron 12.900 millones de USD, impulsados por un aumento del 50% en volumen, especialmente gracias a Mounjaro y Zepbound.

Mounjaro (diabetes) Ingresos globales: +110% interanual EE. UU.: +57%, hasta 4.100 millones USD

Zepbound (obesidad) Ventas en EE. UU.: 4.200 millones USD Ventas totales: +122% interanual



Con todo esto, la compañía ha presentado un outlook muy ambicioso para 2026, en donde destacan el crecimiento en ingresos y BPA ajustados, que se sitúan por encima del consenso de analistas.

Ingresos: 80.000–83.000 millones USD (el mercado esperaba ~77.600 millones)

80.000–83.000 millones USD (el mercado esperaba ~77.600 millones) BPA ajustado: 33,50–35,00 USD (el mercado esperaba ~33,2 USD)

El factor político: precios de medicamentos en EE. UU.

Uno de los principales riesgos para el sector es el entorno político estadounidense, donde los precios de los medicamentos han sido objeto de debate y medidas impulsadas por la administración de Donald Trump.

Cuando un tema se convierte en un asunto político, suele venir acompañado de intentos de regulación o control. Aun así, Lilly mantiene un mensaje claro: la demanda estructural y la escala del mercado pueden amortiguar la presión sobre precios.

El CEO Dave Ricks destacó recientemente un punto clave: la posible ampliación de la cobertura de Medicare para tratamientos contra la obesidad. Si esto ocurre, el acceso a estos fármacos aumentaría de forma significativa, elevando el techo de ventas en EE. U

Contraste con Novo Nordisk

Mientras Lilly presenta un tono claramente optimista, Novo Nordisk publicó una guía más cauta, advirtiendo de caídas en ventas y beneficios para 2026.

Los motivos principales:

presión de precios en EE. UU.,

expiración de exclusividades en algunas regiones,

menor crecimiento esperado en ciertos mercados.

En esta fase del ciclo, Eli Lilly parece tener mejor control sobre su dinámica de ingresos y una trayectoria más sólida a corto plazo.

El contexto político: acuerdos con la administración de Donald Trump

Según informes recientes, Lilly y Novo habrían acordado reducir precios para beneficiarios de Medicare y Medicaid en 2026, y vender directamente a consumidores con descuento a través de la futura plataforma TrumpRx. A cambio, ambas recibirían una exención arancelaria de tres años.

En este contexto, Novo prepara el lanzamiento de la versión oral de Wegovy en EE. UU. y Lilly espera la aprobación de su propio fármaco oral para pérdida de peso, orforglipron.

Precio de Eli Lilly en temporalidad diaria

Las acciones de Eli Lilly retrocedieron ayer por debajo de la EMA50, pero si el rebote continúa tras la apertura del mercado estadounidense, es probable que el precio vuelva a superar los 1.050 dólares por acción.

