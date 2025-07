Emiratos Árabes Unidos vuelve a interesarse por Naturgy

Naturgy vuelve a estar en el punto de mira de Emiratos Árabes Unidos. Según recoge el periódico Expansión, el próximo miércoles 8 de julio, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos celebrará una cumbre empresarial de alto nivel en Madrid con una agenda clara: impulsar su presencia en el sector energético español, especialmente en el ámbito de las energías renovables, y explorar nuevas oportunidades con Naturgy, tras el fracaso de la OPA conjunta de Taqa y Criteria Caixa estudiada el verano pasado. Source: Naturgy Una visita con peso: el Sultan Al Jaber estará en Madrid Uno de los protagonistas del evento, en el que se reunirán a decenas de líderes del mundo corporativo e institucional, será Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada de EAU, y figura clave en el ecosistema energético global, tal y como señalan desde Expansión. Al Jaber no solo lidera la política industrial emiratí, sino que también preside Masdar, el hólding de energías limpias del país, en el que Taqa es el primer accionista, y Adnoc, la petrolera estatal. Su visita coincide con el décimo aniversario de Saeta Yield, la empresa española de renovables adquirida por Masdar en 2024, que se ha convertido en el centro neurálgico de las operaciones emiratíes en la Unión Europea. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Naturgy, en el punto de mira Uno de los focos de interés de Emiratos Árabes Unidos es Naturgy, la mayor distribuidora de gas en España y la tercera eléctrica del país. En 2024, Taqa, la eléctrica estatal de Abu Dabi y principal accionista de Masdar, intentó sin éxito lanzar una OPA conjunta con Criteria Caixa para adquirir las acciones de Naturgy que poseían BlackRock/GIP y CVC/Corporación Alba, dos empresas que quieren salirse del accionariado de la gasista. La operación, se hubiera traducido en una OPA por la totalidad de los títulos de la compañía, se frustró por desacuerdos internos entre Taqa y Criteria por el acuerdo de gobernanza y la incomodidad del gobierno español por las negociaciones, que despertaron tensiones diplomáticas con Argelia, país que posee un 4% de las acciones de Naturgy y con el que Emiratos Árabes no mantiene la mejor de las relaciones. Meses después de enterrar las conversaciones, sin embargo, Taqa volvió a mostrar interés en Naturgy y a retomar el contacto con Criteria, aunque, esta vez, con un cambio de foco: en lugar de comprar todas las participaciones de BlackRock/GIP y CVC/Corporación Alba, la compañía buscaría ahora hacerse con un máximo del 29,9% de las acciones de Naturgy que posee estos dos grupos, a fin de evitar lanzar una OPA por la totalidad de la empresa. Este cambio de enfoque permitiría a Criteria mantener cerca de un 24% de las acciones de Naturgy y podría mejorar la operación a ojos del gobierno español, evitando así un posible veto. Los cambios en Criteria podrían favorecer las negociaciones por Naturgy El resurgir de estas conversaciones llega tras los últimos cambios en la cúpula de Criteria. El pasado mes de mayo, Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, fue nombrad vicepresidente ejecutivo de Criteria Caixa y patrono de la Fundación La Caixa, lo que lo posiciona como una figura clave en ambas entidades. Su llegada ha supuesto un giro estratégico tras la salida de Ángel Simón, con quien se rompieron las negociaciones con Taqa, y podría favorecer un posible acuerdo. Además, tras el lanzamiento del nuevo plan estratégico de la Fundación La Caixa, Criteria estaría redefiniendo su hoja de ruta, lo que podría abrir la puerta a nuevas alianzas o desinversiones. En este contexto, conviene recordar que, hace unos meses, Naturgy culminó una auto-OPA para recomprar el 9,08% de su capital. La operación, con la que la cotizadada buscaba mejorar su liquidez bursátil, reduijo el peso de sus principales e incrementó su autocartera en un 10%, aunque no solucionó los problemas de coordinación entre sus accionistas. En la jornada de hoy, las acciones de Naturgy cotizan en positivo, con una subida del 0,8%. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Naturgy se alzan un 13%.

