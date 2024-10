El auge de Criteria Caixa: así es el brazo inversor de La Caixa

Tiempo de lectura: 8 minute(s)

Criteria Caixa, el brazo inversor de La Caixa, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado español en lo que llevamos de año por sus inversiones en grandes cotizadas, las cuales ascienden hasta los 5.800 millones de euros. En este artículo, te contamos qué es Criteria y cuáles han sido sus últimos movimientos.

En las empresas del Ibex 35 se pueden encontrar una amplia variedad de accionistas, desde pequeños inversores hasta grandes empresas de inversión pasiva. En este índice, no obstante, hay un holding inversor que ha pasado medianamente desapercibido en los últimos años, pero que recientemente ha empezado a coger fuerza. Hablamos de Criteria Caixa, el brazo inversor de la Fundación ‘La Caixa’, que en los últimos meses ha acaparado las portadas de los principales medios de comunicación económicos por sus inversiones. Unas inversiones que, de juntarse, alcanzarían los 5.800 millones de euros y que la sitúan como uno de los grandes inversores del país en lo que llevamos de año. ¿Qué es Criteria Caixa? Criteria Caixa es el brazo inversor de la Fundación “la Caixa”, una de las más importantes en España. Este holding gestiona el patrimonio de la fundación, con una cartera de inversiones que a cierre de 2023 rondaba los 26.500 millones de euros. Dentro de su cartera se pueden encontrar negocios inmobiliarios, empresas cotizadas y no cotizadas, así como inversiones en renta fija, caja y equivalentes, entre otros. Las cotizadas son las que mayor peso tienen dentro del volumen de inversiones del holding, acumulando un 84% del total, mientras que las compañías inmobiliarias equivalen a un 10% y las no cotizadas, junto con las inversiones en renta fija, caja y equivalentes, representan el 6% restante. Dentro del paraguas de las cotizadas, la empresa más destacada es CaixaBank, donde Criteria Caixa se posiciona como el principal accionista al poseer un 31,9% del capital de la entidad, aunque este no es el único banco en el que Criteria tiene inversiones. Al contrario, el holding es también propietario de un 19,21% de The Bank of East Asia, una de las entidades más destacadas de Hong Kong (China), y del 9,10% del Grupo Financiero Inbursa, institución financiera mexicana presidida por el magnate Carlos Slim. Más allá de la banca, Criteria también está presente en algunas de las empresas más destacadas del mercado español. Es el caso de Naturgy, de la que posee un 26,71% o Telefónica, con una participación del 5% que planea duplicar hasta el 10% para igualar a la SEPI. Recientemente, además, la compañía ha vendido sus acciones de Cellnex, de la que llegó a poseer un 4,36%, en una operación privada por la que ha ingresado alrededor de 612 millones de euros. En concreto, Criteria se ha deshecho de un 2,63% de su participación, quedándose con un porcentaje de propiedad del 0,392% que, previsiblemente, podrá a la venta en junio del próximo año. Las grandes compras de Criteria Caixa en 2024 A lo largo de este 2024, Criteria ha comprado acciones de diferentes cotizadas españolas, además de aumentar su participación en algunas en las que ya estaba presente. Con excepción de la OPA por la que BBVA planea hacerse con el Banco Sabadell, el holding está detrás de las adquisiciones más sonadas de las que han tenido lugar en el mercado español en lo que llevamos de año, y se ha convertido en uno de los grandes actores de la escena empresarial actual del país. En total, se calcula que el valor total de sus operaciones se sitúa en torno a los 5.800 millones de euros, los cuales se dividen en cinco inversiones clave: Colonial, Telefónica, Puig, ACS y Naturgy. Colonial El inicio de esta andadura inversora puede establecerse en el mes de febrero, cuando Criteria comunicó a la CNMV (Comisión Nacional de Valores) que había alcanzado un porcentaje de participación de más del 3% en Colonial tras adquirir 16,7 millones de acciones. Esta adquisición suponía el regreso del holding al accionariado de la inmobiliaria, que había llegado a controlar antes de que decidiera abandonarla en febrero de 2014, aunque no marcó el fin de la inversión en la socimi. Al contrario, meses después de esta operación, Criteria Caixa anunció que aumentaría su participación en la compañía hasta alcanzar el 17%. El holding realizará esta inversión mediante una ampliación de capital en la que aportará 350 millones de euros en efectivo y ocho inmuebles de su filial inmobiliaria, InmoCaixa. La operación, que aún debe ser aprobada por la junta general de accionistas, convertirá a Criteria en el primer accionista de Colonial sustituyendo al fondo soberano catarí QIA, que verá como su porcentaje de capital se reducirá a un 16%. Fuente: Criteria Caixa Además, está previsto que Criteria obtenga no solo una mayor posesión en la inmobiliaria, sino también cierto control sobre ella, ya que tendrá dos miembros en el consejo de administración de la empresa. Telefónica En el mes de abril, Criteria Caixa elevó su porcentaje de propiedad sobre Telefónica de un 2,69% a un 5%. Esta operación estuvo enmarcada en plena batalla entre la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y la firma saudí STC por conseguir un mayor control de la operadora, y en su momento convirtió al holding en el mayor accionista de la compañía. Poco después, sin embargo, la SEPI anunció que había alcanzado el 10% de Telefónica, culminando así la operación encargada por el Consejo de Ministros en el mes de diciembre. En total, el organismo publicó adquirió 567.016.155 acciones, que se sumaron a otras 541 que la entidad ya tenía en cartera, por una inversión total de 2.284 millones de euros. Con esta operación, el Estado se convirtió en el primer accionista de Telefónica. Ante estos movimientos, Criteria Caixa no tardó en anunciar que planeaba duplicar su participación en la operadora hasta superar el 10%, a fin de no perder poder con respecto a la entidad pública y la STC, que también planea alcanzar un 9,9% de la operadora. En este proceso, el holding adquirió alrededor de un 5% de acciones de Telefónica a finales del mes de junio, con lo que aumentó su participación en la operadora a un 9,99%. Puig Criteria Caixa también ha invertido en la empresa que protagonizó la salida a la bolsa española más importante de la última década: Puig. En concreto, el brazo inversor de la Caixa adquirió acciones B representativas del 3,05% del capital social de la multinacional cosmética. La operación se enmarcó en la OPV (Operación Pública de Venta) que el grupo catalán llevó a cabo entre inversores institucionales y ha supuesto una inversión de 425 millones de euros. A través de ella, el holding ganó exposición al sector de la moda y el lujo, en el cual aún no tenía presencia. ACS Una de las últimas operaciones de Criteria Caixa se dio a conocer a finales del mes de mayo, cuando se anunció que el holding había adquirido el 9,36% de ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez. Esta operación supuso un desembolso de 983 millones de euros y colocó al holding industrial como el segundo accionista de la compañía, solo por detrás del presidente del Real Madrid. Desde Criteria, destacaron la diversificación geográfica y de negocios de la empresa como puntos clave para acometer esta inversión, que se completará con la entrada de Isidro Fainé en el consejo de administración de la constructora. Fuente: ACS Naturgy Además de las operaciones ya mencionadas, Criteria Caixa también está inmersa en una posible OPA sobre Naturgy, compañía de la que ya es el primer accionista, pero en la que podría aumentar su poder. En concreto, el holding industrial está negociando la compra conjunta de las participaciones de GIP y CVC con el grupo energético emiratí Taqa (también conocido como Abu Dhabi National Energy Company). Las participaciones de GIP y CVC equivalen al 40% de la compañía y, previsiblemente, se repartirán equitativamente entre Criteria y el grupo emiratí. Si analizamos de cerca las inversiones de Criteria, cumplen ciertos requisitos que son fundamentales para el holding. Uno de ellos es la diversificación geográfica. Las empresas en las que ha acometido inversiones tienen presencia en diferentes países del mundo y una mayor protección ante los posibles vaivenes económicos locales. Además, las políticas de dividendos de estas compañías suelen ser estables y tener un crecimiento sólido, lo que asegura al holding un flujo de caja con el que podrá invertir en nuevas compañías o, simplemente, inyectar fondos a la fundación en caso de que necesite liquidez. ¿Quiénes controlan Criteria Caixa? La fundación “La Caixa” es la propietaria de Criteria Caixa y quien gestiona su capital con el propósito de obtener flujos de caja recurrentes mediante el pago de los dividendos de las distintas empresas en las que invierte. El patronato de la fundación está compuesto por 17 miembros, entre los que se encuentran su presidente, Isidre Fainé, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, Marc Murtra, presidente de Indra, o Pablo Isla, antiguo presidente de Inditex. ¿Quién es el presidente de Criteria Caixa? La persona que ocupa la presidencia de Criteria Caixa es Isidro Fainé, que a sus 81 años también lidera la Fundación “La Caixa”. Doctor en ciencias económicas por la Universidad de Barcelona, Fainé es un personaje muy conocido dentro del mundo empresarial español, donde cuenta con una amplia trayectoria. Presidente de CaixaBank entre 2007 y 2016, actualmente ocupa un puesto en el Consejo de Administración de Telefónica y la presidencia de CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros), una de las dos grandes asociaciones bancarias del país. De cara a futuro, está previsto que también ocupe un puesto en el Consejo de Administración de ACS, la constructora de Florentino Pérez. ¿Quién es Ángel Simón y qué papel ocupa en Criteria? Ángel Simón es uno de los hombres de confianza de Isidro Fainé y es el CEO de Criteria desde comienzos de este año. Ingeniero de caminos, cuenta con una dilatada experiencia en el sector de la gestión de agua por su larga trayectoria en Agbar, de la cual es presidente desde 2010. Actualmente, enfrenta retos importantes, ya que Criteria se ha lanzado a comprar acciones de las compañías más importantes de nuestro país, por lo que tendrá que velar por los intereses del holding en cada una de sus participadas. Invierte con XTB En XTB, puedes invertir en las empresas en las que Criteria Caixa tiene presencia. En nuestra página web, puedes comprar acciones de Caixabank (CABK.ES), Telefónica (TEF1.ES), ACS (ACS.ES), Colonial (COL.ES), PUIG (PUIG.ES) o Naturgy (GAS.ES), entre otros. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tendrían comisión de compra ni de venta. Hazte Cliente.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

FAQ ¿Qué es Criteria Caixa? Criteria Caixa es el brazo inversor de la Fundación “la Caixa”, una de las más importantes en España. Este holding gestiona el patrimonio de la fundación, con una cartera de inversiones que a cierre de 2023 rondaba los 26.500 millones de euros, y que incluye negocios inmobiliarios, empresas cotizadas y no cotizadas, inversiones en renta fija, caja y equivalentes, entre otros. ¿Cuáles son las principales inversiones ha realizado Criteria Caixa en 2024? En lo que llevamos de 2024, las principales empresas en las que ha invertido Criteria Caixa han sido Colonial, Telefónica, ACS y Puig. Además, la empresa está inmersa en una OPA sobre Naturgy, con la que podría aumentar su participación en la empresa. ¿Quiénes controla Criteria Caixa? La fundación “La Caixa” es la propietaria de Criteria Caixa y quien gestiona su capital con el propósito de obtener flujos de caja recurrentes mediante el pago de los dividendos de las distintas empresas en las que invierte. ¿Quién es el presidente de Criteria Caixa? El presidente de Criteria Caixa es Isidro Fainé, que a sus 81 años también lidera la Fundación “La Caixa”. Presidente de CaixaBank entre 2007 y 2016, Fainé también ocupa la presidencia de la CECA y un puesto en el Consejo de Administración de Telefónica. ¿Quién es Ángel Simón y qué papel ocupa en Criteria? Ángel Simón es uno de los hombres de confianza de Isidro Fainé y es el CEO de Criteria desde comienzos de este año.

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.