Empieza el plazo de aceptación de la opa de Neinor sobre Aedas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha fijado oficialmente que los accionistas de Aedas disponen de estas dos semanas, del 27 de noviembre al 11 de diciembre, para decidir si acuden a la oferta presentada por Neinor. Se trata de una oferta pública de adquisición de carácter voluntario lanzada por Neinor sobre el capital de Aedas, que ha sido autorizada tras comprobarse que sus condiciones se ajustan a la normativa del mercado de valores. Esta primera opa se enmarca en la operación mediante la cual Neinor busca tomar el control de la promotora, con un precio de 21,335 euros por acción en efectivo, dirigido al conjunto de los accionistas.

Implicaciones para el accionista de Aedas Homes

Durante este periodo, los titulares de acciones de Aedas (AEDAS.ES) pueden cursar sus declaraciones de aceptación si desean vender sus títulos en los términos propuestos por Neinor. Una vez finalizado el plazo del 11 de diciembre, el supervisor y la propia Neinor comunicarán el resultado de la oferta, por lo que se hará público el número de accionistas que han acudido y el porcentaje de capital finalmente alcanzado.

Cotización de Neinor Homes

Fuente : Plataforma de XTB

Gráfica de Neinor Homes con velas diarias

Durante la sesión bursátil de hoy, fecha de inicio del periodo de aceptación, las acciones de Neinor retroceden un 1,4%, mientras que en el conjunto del 2025 se revalorizan un 8%.

¿Cómo comprar acciones de Neinor Homes?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Neinor Homes (HOME.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.