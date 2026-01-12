Empresas de defensa en 2026: ¿Ganadores y perdedores?

Dentro de la administración presidencial estadounidense, crece el resentimiento hacia otra industria que, hasta ahora, tradicionalmente se ha considerado prioritaria, o incluso una especie de "vaca sagrada". El conflicto involucra al presidente Donald Trump y a varios altos funcionarios militares, incluido el secretario de la Marina. La Casa Blanca y el Pentágono han llamado la atención sobre la práctica de recomprar acciones por parte de los contratistas de defensa en lugar de realizar inversiones de capital. Los funcionarios sugieren que las empresas están asignando mal el capital.

Las tres grandes empresas de la industria de defensa estadounidense, Raytheon, Lockheed Martin y Northrop Grumman, han destinado sumas excepcionalmente elevadas a la recompra de acciones. Entre 2022 y 2024, esta cifra ascendió a casi 40.000 millones de dólares.

Este suele ser el método preferido para distribuir beneficios a los accionistas debido a las ventajas fiscales. Los dividendos se gravan inmediatamente como ingresos, mientras que las recompras difieren la tributación hasta la venta de las acciones, momento en el que solo se pagan impuestos sobre las ganancias de capital. Sin embargo, en este punto surge un grave conflicto de intereses. Los intereses de las empresas y los accionistas no se alinean con el interés nacional. Maximizar la producción no significa maximizar las ganancias y, en la mayoría de los casos, significa lo contrario. En mercados con altas barreras de entrada, la escasez puede permitir que las empresas ganen más produciendo menos de lo que son capaces. Sin embargo, esta situación no favorece los intereses del gobierno estadounidense.

A pesar de los ingresos récord registradas entre 2022 y 2024, impulsadas por la guerra en Ucrania, una serie de conflictos en Oriente Medio y programas más o menos exitosos para modernizar o expandir las fuerzas armadas estadounidenses, el sector continúa sufriendo fallas persistentes, reporta retrasos recurrentes y excede sistemáticamente presupuestos ya de por sí abultados.

Promediando las cifras de los últimos años:

Lockheed Martin gastó hasta el 70% de su beneficio neto en recompras de acciones.

RTX Corp. gastó alrededor del 80% de su beneficio neto.

Northrop Grumman gastó aproximadamente el 45% de su beneficio neto en recompras de acciones.

Estas cifras no incluyen dividendos, que representan un método considerable, significativo y separado para compensar a los accionistas. Compartiendo las preocupaciones del Pentágono, las sumas involucradas son enormes y la dirección de los flujos de caja es preocupante.

El gobierno estadounidense argumenta que, ante los decepcionantes niveles de producción y los constantes retrasos, este capital debería destinarse a ampliar las líneas de producción, la I+D y los salarios. Si bien a primera vista un cambio tan drástico en la política de remuneración a los accionistas parece contradecir profundamente sus intereses y podría incitarlos a penalizar las valoraciones de las empresas, a largo plazo las propias empresas podrían beneficiarse. Esto se debe a que la negligencia y el estancamiento en las empresas más grandes han alcanzado niveles que representan una amenaza significativa para la continuidad de sus operaciones y crecimiento.

Sin embargo, cabe recordar que esta no es una política unilateral. Apenas unos días después de anunciar su intención de revisar las políticas de dividendos y recompra de acciones, Trump también anunció un aumento radical del gasto en defensa. Queda por ver si esta estrategia de "palo y zanahoria" resultará efectiva.

El Complejo Militar-Industrial de Estados Unidos: Ni un "complejo" ni una "industria"

Las valoraciones de las empresas de defensa estadounidenses reflejan problemas estructurales que afectan tanto a la industria como a Estados Unidos en su conjunto. Las valoraciones no han seguido el ritmo del mercado en general y se mantienen muy por detrás de las de sus homólogas europeas. ¿Qué hay detrás de esta divergencia y cómo podría un cambio en la política gubernamental afectar las valoraciones del sector de defensa?

Fuente: Bloomberg Intelligence

Las empresas estadounidenses de defensa y entidades relacionadas (como Boeing, Texas Instruments y General Dynamics) son empresas que, por decisión propia, han perdido su base industrial y de capital humano. La disciplina y la cultura de gestión que las constituían se han erosionado. Estas empresas también se ven cada vez más obligadas a operar en un contexto de infraestructuras descuidadas y cadenas de suministro inestables. Como resultado, tanto los inversores como el gobierno estadounidense las ven con creciente escepticismo. Los contratistas de defensa, en los que Estados Unidos (y otros) han invertido cientos de miles de millones de dólares durante la última década y media, se muestran incapaces de satisfacer incluso las necesidades básicas de las fuerzas armadas.

Al mismo tiempo, sus homólogos europeos están multiplicando la capacidad de producción y formando nuevos consorcios para desarrollar sistemas sucesivos, a pesar de los altos precios de la energía, los costes laborales y el acceso limitado a muchas materias primas. ¿Por qué, entonces, Estados Unidos (a pesar de unas condiciones aparentemente favorables) no puede restaurar su base industrial de defensa?

El primer problema que citan con más frecuencia los representantes de estas empresas es la "falta de mano de obra". Sin ingenieros experimentados y profesionales cualificados, la expansión, o incluso el mantenimiento de la producción, es imposible. Sin embargo, el problema central es que las empresas afirman carecer de ingenieros, a pesar de que el mercado laboral actualmente cuenta con más ingenieros desempleados (o graduados en general) que en cualquier otro momento de la historia. Al mismo tiempo, los líderes corporativos presionan a favor de una reforma migratoria para atraer a supuestos especialistas del extranjero.

Esta no es la solución. El trabajo en programas militares requiere acceso a materiales con diferentes niveles de clasificación, y el proceso de obtención de autorizaciones de seguridad es arduo y lento, incluso para los ciudadanos estadounidenses nativos. Boeing llevó esta estrategia a su conclusión lógica, gracias a su amplia exposición a la aviación civil, donde dichas autorizaciones no son necesarias. Las consecuencias de esta política son visibles no solo en la valoración de la empresa, sino también en la lista de desastres aéreos de los últimos años. Estas empresas podrían reclutar y formar fácilmente a los ingenieros que ya están disponibles en el mercado; no lo hacen debido a disfunciones profundas y al carácter aislado de estas organizaciones, lo que genera pérdidas no solo para el presupuesto estadounidense, sino también para los accionistas.

El segundo grupo de problemas es mucho más complejo y no puede abordarse mediante cambios en la política de contratación. Como resultado de la desindustrialización, la desregulación, la externalización y la privatización, Estados Unidos ha dejado que gran parte de su infraestructura logística e industrial se deteriore, mientras que muchas capacidades técnicas se han perdido parcial o totalmente.

Sin años de inversión constante y bien diseñada, es imposible compensar estas deficiencias, y el atraso que enfrenta Estados Unidos sigue creciendo. Hoy en día, se observa una inversión de la situación con respecto al teatro de operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su actual, clara y abrumadora superioridad en el mar y el aire, Estados Unidos podría, dentro de unos años, verse obligado a afrontar la perspectiva de una guerra de desgaste contra un adversario que controla más del 50% de la capacidad mundial de construcción naval (China).

Además, es probable que Estados Unidos se enfrente a una crisis energética de una escala comparable, o incluso mayor, a la experimentada en Europa si avanzan los planes de expansión de los centros de datos. Las empresas de defensa y sus subcontratistas se verán obligadas a competir por la energía con empresas tecnológicas, un escenario que resultaría desastroso para todas las partes implicadas.

Por lo tanto, es hora de recurrir a los fabricantes europeos. ¿Es esta marcada diferencia en valoraciones y métricas simplemente resultado de la proximidad geográfica a la amenaza rusa y de una serie de fracasos autoinfligidos por la industria estadounidense? No del todo.

Detrás del éxito de la defensa europea se esconde algo que hasta hace poco se consideraba su mayor debilidad. Casi todos los países europeos necesitaban preservar al menos parte de su capacidad nacional para producir equipo militar, incluso durante períodos de gasto en defensa históricamente bajos. Esto creó un mosaico de empresas pequeñas pero eficientes y altamente especializadas, que compartían el mercado con un puñado de conglomerados industriales cuyas historias se remontan al siglo XIX.

En Estados Unidos, la transformación se desarrolló en la dirección opuesta: la mayoría de los contratistas más pequeños se consolidaron en un pequeño grupo de corporaciones que se convirtieron en "demasiado grandes para quebrar". Hoy en día, las empresas europeas cooperan donde deben y compiten donde pueden, lo que impulsa un crecimiento continuo de sus capacidades y productividad. El mercado único y una amplia infraestructura permiten un rápido escalamiento de la capacidad de producción y diseño, a pesar de la carga de los altos precios de la energía y los costes laborales.

¿Quién, entonces, se beneficiará de las tendencias actuales? ¿Es posible que existan oportunidades de inversión a ambos lados del Atlántico? Invertir en proveedores de defensa es difícil, a pesar de la excelente rentabilidad y los sólidos fundamentos. Invertir en fabricantes europeos es aún más complicado. Por un lado, la mayoría de los líderes del mercado de la UE ya cotizan a niveles muy elevados, a menudo con ratios precio-beneficio de tres dígitos. Por otro lado, estas empresas están sujetas a liquidaciones periódicas e injustificadas, provocadas por "negociaciones de paz" sin sentido, que, independientemente de su resultado, no modifican en absoluto los fundamentos corporativos. Aun así, existen empresas europeas que el mercado ha ignorado en gran medida, a pesar de no ser así.

Kongsberg

El fabricante noruego de sistemas de defensa aérea se ha quedado atrás en cuanto a ganancias de valoración, a pesar de sus ambiciosos planes de expansión y su crecimiento constante. La empresa desempeña un papel fundamental en la arquitectura de seguridad de la UE, dado el papel central que desempeñan los bombardeos sobre la población civil en la conducción de la guerra rusa. Kongsberg registra un crecimiento de los ingresos de alrededor del 50 % interanual, con una ratio de libros sobre facturación en aumento de aproximadamente 1,4. Los márgenes de EBIT se sitúan actualmente en torno al 12 %, pero debido al apalancamiento operativo y al crecimiento radical que la empresa planea, estas cifras podrían aumentar rápidamente. Hoy en día, la empresa representa una de las oportunidades más atractivas del sector. Permanece "bajo el radar" de gran parte del mercado, y hay fuertes indicios de que sus mayores ganancias podrían estar aún por llegar.

Fuente: xStation5

La compañía está empezando a recuperar con más confianza las pérdidas sufridas durante la corrección en la segunda mitad de 2025.

Saab Group

Saab es otra empresa, también escandinava, que, a pesar de ser una de las muchas beneficiarias del rearme europeo, ha permanecido al margen de la atención de los inversores. La posición de Saab es única: durante décadas constituyó la columna vertebral de la industria de defensa sueca, relativamente autosuficiente. Como resultado, Saab ofrece a sus clientes soluciones diversificadas e integradas que cubren la mayoría de las necesidades de las fuerzas armadas que valoran la independencia y una sólida relación calidad-precio.

El fabricante sueco mantiene una de las tasas de crecimiento de ingresos más rápidas del sector, superior al 20%, a la vez que mantiene márgenes varios puntos porcentuales por encima de los de sus competidores. La compañía ya era líder en el suministro de equipos de alta gama a países no pertenecientes a la OTAN. La adhesión a la alianza abre nuevos mercados, mientras que las inversiones realizadas en el marco de iniciativas paneuropeas permitirán a Saab aumentar la producción y beneficiarse de mayores economías de escala, reforzando su posición con los clientes existentes.

A pesar de la multitud de desafíos, la situación de las empresas de defensa estadounidenses no es desesperada ni siquiera grave. Mientras los contratistas principales se enfrentan a problemas que claramente exceden las capacidades de sus juntas directivas y equipos ejecutivos, sigue existiendo un segundo nivel de empresas capaces y preparadas para beneficiarse plenamente del mayor presupuesto de defensa del mundo, y cuyas valoraciones aún tienen un margen sustancial para aumentar.

La empresa sueca se encuentra actualmente en una fase de fuerte crecimiento al alza.

L3Harris

L3Harris es un fabricante de sistemas de misiles. Es una empresa menos conocida y con menos visibilidad mediática que las grandes empresas del mercado; sin embargo, es una entidad indispensable, además de contar con algunas de las mayores perspectivas de crecimiento en este segmento del mercado de valores. L3Harris prácticamente monopoliza los motores de cohetes de combustible sólido para misiles tácticos. Este monopolio se debe principalmente a su exigente proceso de certificación, lo cual se refleja clara y positivamente en sus métricas financieras.

La empresa cuenta con uno de los márgenes EBIT más altos del sector, superiores al 15 %. L3Harris también es líder en optimización de costes. Su iniciativa "LHX NeXT" generó un ahorro de 800 millones de dólares en 2024, frente a un objetivo inicial de 600 millones de dólares. Para finales de este año, se espera que el ahorro total alcance los 1200 millones de dólares. Al mismo tiempo, la empresa continúa cotizando con un precio/beneficio a futuro inferior al del resto del sector.

L3Harris no se basa únicamente en la optimización ni en la captación de flujos de caja de contratos existentes. Uno de los proyectos estrella de la administración de Donald Trump es el llamado "Golden Dome", un complejo sistema de defensa antimisiles en capas. Independientemente del mérito estratégico o la viabilidad de esta iniciativa, la financiación que la respalda es muy real. El proyecto podría alcanzar un valor aproximado de 140 000 millones de dólares, una parte significativa de los cuales podría corresponder a L3Harris debido a su papel indispensable en este segmento.

L3Harris encarna todo aquello a lo que las empresas de este sector deberían aspirar, y que solo unas pocas consiguen. Y lo que es más importante, esto aún no se ha reflejado plenamente en las valoraciones.

Fuente: xStation5

La compañía ha mantenido una tendencia alcista casi ininterrumpida desde marzo de 2025. Cabe destacar el cruce entre la EMA100 y la EMA200.

Huntington Ingalls Industries (HII)

HII también es una empresa que carece de la cobertura mediática y de analistas que disfrutan las mayores empresas por capitalización bursátil. Sin embargo, es igualmente indispensable dentro de la cadena de suministro. Dadas las prioridades actuales de las fuerzas armadas estadounidenses, su papel crecerá de forma constante. La Armada estadounidense se encuentra actualmente en una fase cada vez más urgente de esfuerzos para expandir, mantener y modernizar su flota. Todo indica que el principal beneficiario, en términos de valoraciones bursátiles, será HII.

Al igual que L3Harris, HII es un monopolio. La empresa opera el único puerto/astillero en Estados Unidos capaz de construir y mantener los llamados "superportaaviones": buques gigantescos y ultraavanzados que constituyen la columna vertebral del poder militar estadounidense. Además, la empresa opera uno de los dos únicos astilleros capaces de construir y dar servicio a buques nucleares multifunción. A diferencia de, por ejemplo, Boeing o General Dynamics, estas dependencias críticas no son un límite que simplemente impida que HII siga cayendo; En cambio, actúan como catalizador para una nueva ola de crecimiento.

Las métricas financieras de la empresa no son tan impresionantes como las de L3Harris o de algunos competidores europeos, pero HII se mantiene como un claro líder en crecimiento. Crecimiento de ingresos del 16% interanual, un aumento del 85% en las ganancias interanual y una expansión del margen del 3,5% al ​​5,6%. La empresa tampoco parece estar luchando contra la escasez de mano de obra: solo este año contrató a 4.500 empleados adicionales para ejecutar una cartera de pedidos récord de 55.000 millones de dólares.

Los planes de modernización de la Armada de los Estados Unidos son enormes. Incluyen la construcción prevista de al menos dos portaaviones adicionales de la clase Ford, varios submarinos de la clase Virginia y docenas de destructores y buques de apoyo. El presupuesto para construcción naval casi se ha duplicado desde 2021, y desde 2015 el Congreso ha asignado más fondos para este propósito cada año de los solicitados por el presidente. Basándonos únicamente en el análisis de los informes del Congreso de 2024-2025, esto podría traducirse en cientos de miles de millones de dólares en contratos en un horizonte de aproximadamente diez años.

La industria estadounidense, rezagada

Al analizar las tendencias actuales del mercado de valores de defensa y militares, surgen varias observaciones claras:

La industria de defensa estadounidense, a pesar de la percepción del mercado y de los analistas, se está quedando cada vez más atrás de sus competidores europeos.

Esto no aplica a todas las empresas estadounidenses. Algunas empresas más pequeñas, menos visibles en los medios, pero más eficientes, capaces de aprovechar al máximo sus posiciones estratégicas, se mantienen a la vanguardia del crecimiento de la valoración.

La industria de defensa europea ha demostrado ser un "gigante dormido" que ha despertado en respuesta a las crecientes amenazas y presiones.

Las valoraciones de la mayoría de las empresas europeas de defensa se han igualado a los fundamentos del mercado o incluso los han superado, pero las oportunidades de inversión aún permanecen en la sombra.