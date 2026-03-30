🔴 En directo: algo cambia en el mercado

Conclusiones clave El petróleo y el dólar vuelven a liderar el mercado

La rotación hacia value se acelera frente a tecnología

Los mercados financieros comienzan a reflejar un cambio de dinámica marcado por la fortaleza del dólar, la persistencia de los precios energéticos elevados y una rotación cada vez más evidente hacia sectores más defensivos. El petróleo sigue siendo uno de los principales focos de atención, en un contexto en el que el riesgo geopolítico y la dependencia energética global mantienen elevada la prima sobre los precios. Al mismo tiempo, el dólar se fortalece, ejerciendo presión sobre activos de riesgo y materias primas. Este entorno está favoreciendo una rotación desde sectores de crecimiento, especialmente tecnología, hacia compañías más vinculadas al ciclo económico y a activos reales. Todo ello reaviva el debate sobre un posible escenario de estanflación, en el que conviven inflación elevada y crecimiento más débil. Síguelo en directo aquí: Si accedes desde tu XTB App móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.

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