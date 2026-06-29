"Rammmagedón" llega a los tribunales: Demanda antimonopolio e inversiones en Corea.

Los mayores fabricantes de memorias DRAM se enfrentan a presiones legales en Estados Unidos. Samsung Electronics, SK Hynix y Micron Technology han sido demandados ante un tribunal federal de California por un grupo de consumidores y pequeñas empresas que alegan fijación de precios y supresión artificial del suministro de memorias. Este caso podría convertirse en una de las pruebas más importantes para el mercado en un momento de precios exorbitantes y escasez.

Según la demanda, los fabricantes supuestamente coordinaron restricciones en el suministro de módulos DRAM tradicionales, incluidos DDR3 y DDR4, mientras que, simultáneamente, desviaban una mayor parte de su capacidad de producción hacia HBM. Los demandantes alegan que estas acciones provocaron escasez en el mercado y un fuerte aumento en los precios de los componentes de memoria.

Samsung, SK Hynix y Micron controlan la gran mayoría del suministro mundial de DRAM. Esto significa que cualquier recorte coordinado de la producción tendría un impacto mucho mayor en el mercado que acciones similares en industrias menos especializadas.

En las últimas semanas, los fabricantes de electrónica, consolas y hardware informático han señalado cada vez con mayor frecuencia el aumento de los costes de los componentes como motivo de las subidas de precios. Para los consumidores, el problema no se limita al mercado de componentes para PC, sino que también afecta a ordenadores, consolas, smartphones y otros dispositivos que utilizan DRAM.

Sin embargo, en esta etapa, estas son solo alegaciones. El caso requerirá demostrar que las restricciones de suministro observadas no fueron únicamente el resultado de una respuesta racional de los fabricantes al auge de la IA, sino que derivaron de una conducta coordinada que restringió la competencia.

Potencialmente, lo más significativo es el hecho de que los fabricantes de RAM, incluidos Samsung y SK Hynix, mencionados ahora, ya fueron declarados culpables de este mismo tipo de comportamiento entre 1998 y 2002. Por otro lado, en 2018 se presentó ante los tribunales una demanda casi idéntica, en la que Samsung, Hynix y Micron fueron acusadas nuevamente de fijación de precios, pero el tribunal consideró que las pruebas eran insuficientes.

Al mismo tiempo, Samsung y SK Hynix anuncian ambiciosos planes de inversión en Corea del Sur, lo que ejerce una presión considerable sobre las valoraciones de las empresas del sector, que actualmente se ven respaldadas por las expectativas de una escasez prolongada.

Como parte de un programa gubernamental para expandir el ecosistema de semiconductores, ambas compañías construirán nuevas fábricas, con un proyecto cuyo costo total asciende a cientos de miles de millones de dólares.

Sin embargo, cualquier presión sobre los márgenes derivada de una mayor oferta, de materializarse, se retrasará significativamente, ya que la construcción y puesta en marcha de capacidad de fabricación avanzada requiere años.

Precio de la acción de Micron

La tendencia alcista de la empresa es muy fuerte y pronunciada, pero el nivel de Fibonacci ayuda a identificar posibles zonas de resistencia y soporte. Si, por alguna razón, la oferta tomara la iniciativa, la resistencia más probable sería el nivel (también psicológico) de 1000 dólares. Para los compradores, el siguiente objetivo es una amplia zona de resistencia alrededor de los 1300 dólares.

Fuente: xStation5