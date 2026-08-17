En directo: ¿fin a las subidas de tipos?

¡Cambio de paradigma total en Wall Street! Las ventas minoristas de Estados Unidos se han desplomado un 0,6% mensual, confirmando la mayor contracción del gasto de los hogares desde mayo de 2025 y mostrando severos signos de fatiga. En el extremo contrario, la inflación del IPC subyacente bajó al 2,5%, igualando mínimos de 2021 y llevando a los inversores a descartar por completo cualquier subida de tipos de interés en 2026 por parte de la Reserva Federal. La temporada de resultados arroja cifras espectaculares: el S&P 500 ha reportado un espectacular incremento interanual del 50,4% en sus beneficios corporativos, lo que representa la mejor campaña desde el segundo trimestre de 2021, con un ratio P/E a futuro de 21,8x, aunque líderes como Microsoft, Amazon o Alphabet sufren caídas en su PER ante unas altísimas exigencias del mercado. Además, las reservas estratégicas de petróleo (SPR) de Estados Unidos han descendido por debajo de los 300 millones de barriles, previendo su agotamiento operativo en 10-12 semanas al ritmo actual. ¿Qué está ocurriendo en Wall Street? ¿Y qué podemos esperar? Descúbrelo en este seminario especial en directo con nuestro analista, Javier Cabrera. No te lo pierdas. ¡Ya en directo!

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