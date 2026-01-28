Conclusiones clave La FED se reúne por primera vez en este 2026

El organismo se enfrenta a una división interna y a un escenario complejo

Aun así, el mercado anticipa que los tipos de interés se mantendrán sin cambios

Primera reunión del año de la FED. La Reserva Federal de Estados Unidos celebra hoy su primera reunión de 2026, un evento clave que podrá definir el rumbo de la Bolsa de cara a los próximos meses. El organismo presidido por Jerome Powell se enfrenta a una profunda división interna ante un escenario complejo marcado por dos variantes: el desempleo, que sigue mostrando síntomas de enfriamiento, y la inflación, que todavía se encuentra lejos del objetivo del 2% marcado por la Reserva Federal. El mercado anticipa que la FED mantendrá los tipos sin cambios, pero la rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell, promete ser una de las más entretenidas de los últimos años después de las presiones políticas y la investigación abierta en su contra. ¿Qué ocurrirá en la reunión de la FED? ¿Se mantendrán los tipos? ¿Cuántos disidentes habrá dentro del organismo? ¿Se enfrentará Powell a Donald Trump en su rueda de prensa? Descúbrelo en este seminario especial con nuestro analista, Manuel Pinto, en el que seguiremos en directo la nueva reunión de la FED. ¡No te lo pierdas! Ya en directo. Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.