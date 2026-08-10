🔴En directo: ¿Paz imposible? Ormuz, yen e IA

- El intento de desescalada en el estrecho de Ormuz encalla ante la negativa de las navieras a pagar la "tasa de tránsito" del 5-7% exigida por Irán, frenando el retorno comercial
- Japón ejecutó una intervención histórica para sostener el yen inyectando 87.000 millones de dólares, catalizada por una venta unilateral de dólares desde el Banco Central Europeo
- Las Big Tech se exponen a riesgos de sobreinversión severos: planean gastar 760.000 millones en infraestructuras de IA en 2026 frente a una proyección de ingresos de solo 80.000 a 150.000 millones
- El informe NFP de EE. UU. mostró una notable pérdida de inercia con revisiones a la baja de -80.000 empleos y un descenso generalizado en el crecimiento de los ingresos reales de los hogares
- El intento de desescalada en el estrecho de Ormuz encalla ante la negativa de las navieras a pagar la "tasa de tránsito" del 5-7% exigida por Irán, frenando el retorno comercial
- Japón ejecutó una intervención histórica para sostener el yen inyectando 87.000 millones de dólares, catalizada por una venta unilateral de dólares desde el Banco Central Europeo
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- El informe NFP de EE. UU. mostró una notable pérdida de inercia con revisiones a la baja de -80.000 empleos y un descenso generalizado en el crecimiento de los ingresos reales de los hogares
¡Tensión extrema y giros radicales en el tablero geopolítico y macroeconómico a principios de agosto de 2026!
El esperado "acuerdo" de desescalada entre Estados Unidos e Irán pende de un hilo: las exigencias de Teherán de cobrar un 5-7% de peaje a los buques comerciales bloquean el estrecho de Ormuz, forzando a la industria naviera a rechazar las rutas y obligando a Irán a recurrir a tácticas desesperadas de contrabando como la desactivación del GPS y falsificación de manifiestos.
Simultáneamente, asistimos a una intervención monetaria histórica en la que el BoJ inyecta 87.000 millones de dólares para rescatar al yen tras la venta masiva de dólares impulsada sin previo aviso por Europa, causando un profundo malestar en el BCE.
Por el lado de Wall Street, analizamos la "locura" de la inteligencia artificial: ¿estamos ante un ciclo de sobreinversión masiva impulsado por deuda? Las Big Tech emitirán este año 570.000 millones en bonos vinculados a la IA, mientras invierten entre 5 y 9 dólares por cada dólar de ingresos.
Destripamos también los decepcionantes resultados de empleo en EE. UU. (NFP), la advertencia de Kevin Warsh en Sintra y el espectacular repunte en los ingresos proyectados para las firmas europeas .
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