Conclusiones clave El mercado teme que la IA sea una nueva burbuja.

La FED se prepara para recortar tipos

El Bitcoin sufre una gran volatilidad.

Históricamente, diciembre es el mes con la mayor probabilidad de subidas para el S&P 500, pero este año ha arrancado con el pie cambiado. Desde su creación, el Dow Jones y el S&P 500 han subido de media un 1,3% en diciembre, mientras que el Nasdaq ha avanzado un 1,5%. De hecho, el repunte bursátil de fin de año es ya casi tan tradicional como las uvas: el S&P 500 ha cerrado en positivo el 72% de los diciembres, el porcentaje más elevado de cualquier mes. En el caso del bitcoin, diciembre también ha sido históricamente un mes fuerte, con un incremento promedio del 9,2%, situándose como el quinto mejor mes en comportamiento histórico. ¿Será una trampa o una oportunidad? ¿Habrá Rally de Navidad? ¿Qué hara la FED y el resto de bancos centrales? En este seminario te contamos todos los eventos clave del mes: ¡No te lo pierdas! Recuerda que si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.

