Indra, Leonardo, Rheinmetall, Dassault Systèmes, Thales o BAE Systems: el sector de defensa es el gran protagonista de la jornada en los mercados europeos debido al shock producido por el estallido del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El escenario de tensión en Oriente Medio es la antesala de un ciclo de rearme que favorece el impulso de la industria de defensa, pero factores idiosincráticos como publicaciones de resultados, las revisiones de guidance y los cambios de recomendación hacen que cada valor descuente un perfil de crecimiento y riesgo distinto.

Viento de cola común para el sector de defensa: nuevo shock geopolítico y “rearme europeo”

El sector defensa europeo viene de un ciclo estructural de subida ligado al aumento del gasto militar en Europa, con relatos de rearme tras años de infrainversión y voluntad de fabricar más equipos en casa. A esto se suma que hoy tenemos un catalizador táctico: la escalada de tensión en Oriente Medio. Los ataques en Irán han provocado caídas amplias en los índices europeos pero subidas fuertes en los valores ligados a defensa, que actúan como “hedge geopolítico”.

En este contexto, el capital entra en el sector, pero no de forma homogénea: se premia más a los nombres con mayor exposición directa a programas de armamento duro (carros, munición, sistemas de defensa aérea) o a contratos con gobiernos hoy más activos.

Fuente: Plataforma XTB

¿Indra cotiza a su propio ritmo?

Indra llega tras subir un 235% desde el inicio del 2025, acompañado de un mayor respaldo bursátil en los últimos 90 días. El pasado miércoles, la cotizada española presentó unos resultados correspondientes al conjunto del 2025 que superaron todas sus guías (ingresos, EBIT y flujo de caja), elevando objetivos para 2026 y anunciando un dividendo un 20% superior al del año anterior, reforzando la tesis de crecimiento rentable y backlog récord.

Este rally previo implica que, en una sesión de fuerte rotación sectorial, parte del capital toma beneficios en Indra mientras otros inversores siguen entrando al calor de los nuevos objetivos y de la consolidación en defensa (TESS Defence, Hispasat, etc.), dando lugar a movimientos más moderados o volátiles que en pares que llegan menos “extendidos”.

Indra también descuenta el componente civil (IT, transporte, tráfico aéreo) y el elevado tramo de re‑rating ya consumido, lo que amortigua o matiza el impulso puramente geopolítico.

Rheinmetall: expectativas muy exigentes y foco en guidance

Rheinmetall es el componente con mayor armamento pesado de la "cesta" de cotizadas europeas, con exposición directa a vehículos de combate, munición y sistemas de defensa aérea, lo que la convierte en uno de los principales beneficiarios del nuevo ciclo de gasto en Europa.

Sin embargo, a principios de febrero el primer avance de previsiones para el año quedó por debajo del consenso: la compañía habló de un rango de ingresos para el grupo claramente inferior a las estimaciones de mercado, lo que provocó un desplome cercano al 8% en esa sesión.

Desde entonces el mercado espera una reválida: reconoce el potencial (la propia compañía habla de órdenes que podrían llevar el backlog a unos 135.000 millones y un margen operativo del 18‑20%, con fuerte generación de caja sobre grandes anticipos), pero penaliza cualquier señal que pueda indicar una producción más lenta de lo descontado.

Hoy, en una sesión de fuerte tensión geopolítica, Rheinmetall debería reaccionar con subidas significativas por su sensibilidad a contratos de blindados, munición y sistemas antiaéreos, pero la magnitud del movimiento se ve modulada por esas dudas recientes sobre el ritmo de ejecución de su gigantesca cartera.

Leonardo, Thales y BAE Systems: recomendaciones mixtas y exposición presupuestaria

Leonardo, Thales y BAE Systems comparten el viento de cola del aumento del gasto OTAN, pero cada una arrastra su propia narrativa de márgenes y riesgo presupuestario. En enero, Deutsche Bank rebajó recomendación a BAE, Leonardo y Thales, aludiendo a márgenes débiles en la división marítima, incertidumbre sobre el presupuesto de defensa francés y menor upside a corto plazo.

En BAE Systems, el foco está en la capacidad de mejorar márgenes en segmentos como Marítimo, donde la entidad señalaba rentabilidades por debajo de lo esperado, pese a unas guías de crecimiento orgánico del 7‑8% y mejora solo modesta de EBIT.

En Thales pesa la dependencia del presupuesto francés (cerca del 20% de las ventas) y la visibilidad en ciberseguridad, además de su perfil mixto (defensa, aeroespacial, civil), de modo que en un día de fuerte riesgo geopolítico puede subir, pero no siempre al mismo ritmo que los “armamentistas puros”.

Leonardo se beneficia claramente de la tesis de rearmamento europeo y de su exposición a aviones de combate, helicópteros y electrónica de defensa; de ahí que en días de fuerte tensión, sin noticias negativas propias, tienda a comportarse mejor que otros nombres más expuestos a presupuestos domésticos específicos.

La combinación de estas recomendaciones mixtas, riesgos por país y exposición a distintas líneas de producto hace que hoy veamos divergencias intradía: BAE y Leonardo pueden sobresalir si el flujo es hacia “hardware OTAN”, mientras Thales se ve algo más condicionada por la narrativa de presupuesto francés y su negocio civil.

Dassault Systèmes: el “outlier” más tecnológico

Dassault Systèmes es el caso más singular del grupo: aunque forma parte de muchos índices aeroespaciales y de defensa, su negocio es esencialmente software de diseño y simulación (CAD/PLM), con una exposición indirecta a defensa vía clientes industriales más que vía contratos militares propios.

En una sesión dominada por titulares bélicos, el dinero institucional suele apuntar más a fabricantes de sistemas de armas y electrónica militar que a proveedores de software de ingeniería, por lo que el beta geopolítico de Dassault Systèmes es mucho más bajo.

Además, el valor se mueve más por factores de growth tech (dinámica de licencias y suscripciones, valoración relativa frente a otras software houses) que por el ciclo presupuestario de defensa, lo que permite que su comportamiento pueda ser divergente.