🔴En directo: Plan de inversión de junio

Conclusiones clave La exposición a las grandes compañías estadounidenses,

El mercado brasileño,

El oro

Las empresas mineras de cobre, un sector que podría beneficiarse de la creciente demanda procedente de la inteligencia artificial, las energías renovables y el vehículo eléctrico.

Junio arranca con algunos de los eventos más importantes del año para los mercados financieros. Las reuniones de los principales bancos centrales, la posible evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la salida a bolsa de SpaceX o el Mundial de fútbol podrían convertirse en catalizadores para los activos financieros durante las próximas semanas. En este contexto, hemos preparado nuestro nuevo Plan de Inversión de Junio, donde analizamos los principales riesgos y oportunidades que podrían marcar el comportamiento de los mercados durante el verano. Además, repasamos las perspectivas para la renta variable global, el papel de la renta fija como herramienta defensiva y algunas temáticas estructurales que continúan ganando fuerza, como la inteligencia artificial, la defensa o las materias primas vinculadas a la electrificación. 📺 Puedes ver el vídeo completo aquí: Entre las ideas destacadas para este mes encontramos la exposición a las grandes compañías estadounidenses, el mercado brasileño, el oro y las empresas mineras de cobre, un sector que podría beneficiarse de la creciente demanda procedente de la inteligencia artificial, las energías renovables y el vehículo eléctrico.



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