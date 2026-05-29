🔴En directo: ¿Por qué sube Wall Street?

Las bolsas estadounidenses vuelven a marcar máximos históricos en un contexto que hace apenas unos meses parecía difícil de imaginar. Mientras continúan las negociaciones entre EEUU e Irán para extender la tregua y reabrir progresivamente el estrecho de Ormuz, los inversores siguen apostando por un escenario de desescalada que ha impulsado las compras en renta variable y favorecido las caídas del petróleo y de las rentabilidades de los bonos.

Sin embargo, la situación sigue lejos de estar resuelta. El acuerdo definitivo todavía no ha sido firmado, continúan produciéndose incidentes aislados y persisten importantes diferencias sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. ¿Está Wall Street descontando demasiado optimismo?

Además, analizaremos uno de los cambios más importantes que se está produciendo en el mercado: el paso del FOMO al FEMO. Si durante gran parte del último año las subidas estuvieron impulsadas por el miedo de los inversores a quedarse fuera del rally, ahora cada vez más analistas consideran que son los beneficios empresariales ligados a la inteligencia artificial los que están justificando las valoraciones actuales.

Durante el seminario repasaremos los principales escenarios para los próximos meses, la evolución del petróleo, los bonos y la inflación, el espectacular comportamiento del sector de semiconductores y memoria, así como los riesgos que podrían poner a prueba el actual consenso alcista del mercado.

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