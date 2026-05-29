Los principales índices bursátiles mundiales cierran una semana histórica marcada por nuevos máximos en Wall Street y por una creciente sensación de optimismo entre los inversores. El posible acuerdo entre EEUU e Irán para extender la tregua y avanzar hacia la reapertura del Estrecho de Ormuz ha reducido significativamente la prima geopolítica que dominó los mercados durante gran parte de los últimos meses. Como consecuencia, el petróleo ha registrado su mayor caída mensual desde el inicio de la pandemia, aliviando las preocupaciones sobre inflación y favoreciendo un descenso de las rentabilidades de los bonos.

El mercado ha experimentado un fuerte repunte desde finales de marzo, y el Nasdaq está a punto de registrar su mejor racha de dos meses desde noviembre de 2002, mientras que el S&P 500 se encamina a su mejor período de dos meses desde mayo de 2020.

La inteligencia artificial sustituye al miedo por beneficios

Sin embargo, la geopolítica no ha sido el único motor de las subidas. Los excelentes resultados empresariales y el fuerte impulso de la inteligencia artificial continúan sosteniendo el entusiasmo inversor. De hecho, cada vez más analistas consideran que el mercado ha pasado del FOMO (Fear Of Missing Out), el miedo a quedarse fuera de las subidas, al FEMO (Fundamentals Earnings Momentum Outperformance), un movimiento impulsado por el crecimiento real de los beneficios empresariales.

Los sectores vinculados a semiconductores, memoria y centros de datos siguen liderando el comportamiento de las bolsas, mientras aumenta también el interés de los inversores por nuevas temáticas ligadas a la tecnología y la innovación.

Uno de los grandes focos de atención sigue siendo la inminente salida a bolsa de SpaceX. Aunque la compañía cuenta con una tecnología impresionante, su valoración estimada de más de 1,5 billones de dólares parece estar impulsada en gran medida por las expectativas de crecimiento futuro y por el efecto Elon Musk. El mercado seguirá muy atento a su estreno bursátil, ya que una fuerte corrección tras el debut podría afectar al conjunto del sector espacial.

Europa se queda atrás mientras el Ibex recupera terreno

En Europa, el comportamiento ha sido algo más moderado debido a su menor exposición al sector tecnológico. Además, el reciente repunte de la inflación vuelve a poner presión sobre el Banco Central Europeo, que podría verse obligado a mantener una política monetaria más restrictiva durante más tiempo.

La caída del petróleo también ha tenido efectos directos sobre la composición sectorial del mercado. En España, algunas de las compañías más castigadas desde el inicio del conflicto han protagonizado las mayores recuperaciones. Empresas ligadas al turismo, la banca y la industria acerera han liderado las subidas del Ibex 35 ante la expectativa de una normalización progresiva del comercio internacional y de los costes energéticos.

En el ámbito corporativo, Banco Sabadell ha concentrado gran parte de la atención tras la aplicación de su macrodividendo. No obstante, el mercado seguirá muy pendiente de su capacidad para mantener el crecimiento del negocio tras mostrar una generación de crédito más débil y cierta presión sobre los márgenes.

Por su parte, Indra ha recibido una acogida muy positiva del mercado tras la venta de la consultora de negocio de Minsait, poniendo fin a una etapa clave dentro de la transformación estratégica iniciada por Marc Murtra y continuada durante la gestión de Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos.

También ha tenido protagonismo la junta de Iberdrola. La compañía ha elevado sus objetivos y espera superar los 21.000 millones de euros de beneficio acumulado entre 2026 y 2028, apoyándose en un plan de inversión de 43.000 millones de euros.

Además, los últimos resultados muestran que el gran motor del grupo siguen siendo las redes eléctricas reguladas. Para el inversor, la clave está en que Iberdrola continúa posicionándose como una de las principales beneficiadas del proceso de electrificación de la economía, con una fuerte exposición a redes en Estados Unidos y Reino Unido, dos mercados donde espera concentrar buena parte de su crecimiento futuro.

El oro espera una respuesta definitiva

Por su parte, la relajación de las tensiones energéticas también ha favorecido una caída del dólar y de los rendimientos de los bonos, factores que han servido de apoyo para el oro. No obstante, el metal precioso continúa moviéndose en un entorno técnico complejo, atrapado entre la menor demanda de refugio y las dudas sobre la evolución futura de la inflación y los tipos de interés.

La gran pregunta para las próximas semanas será si el mercado está acertando al descontar una rápida desescalada del conflicto o si, por el contrario, el optimismo actual se ha adelantado a unos acuerdos que todavía no han sido formalmente firmados. En un entorno donde las bolsas descuentan cada vez más un escenario de normalización, cualquier retraso o contratiempo en las negociaciones podría devolver la volatilidad a unos mercados que vuelven a cotizar cerca de máximos históricos.