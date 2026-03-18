🔴 (EN VIVO) Conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

, en un rango de 4,25%–4,5%, en línea con las expectativas del mercado. La decisión no fue unánime, el gobernador Miran fue el único disidente, abogando por un recorte. La Fed mantiene su proyección de un solo recorte de tasas para 2026. Las bolsas estadounidenses operan cerca de mínimos de sesión y el Brent sube hacia los 107 dólares por barril mientras Powell habla.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofreció un mensaje ampliamente equilibrado tras la decisión de mantener las tasas, confirmando que la Fed no tiene prisa por ajustar la política monetaria y continuará evaluando los datos reunión a reunión. La institución considera que la postura actual de la política monetaria sigue siendo adecuada, en un entorno donde los riesgos se han vuelto más complejos, especialmente por la incertidumbre en torno a Medio Oriente.

Uno de los puntos clave es que las expectativas de inflación han aumentado significativamente, impulsadas principalmente por el repunte del petróleo. En consecuencia, la Fed ha revisado al alza sus proyecciones de inflación para este año. Sin embargo, mantiene la visión de que las expectativas de largo plazo siguen ancladas, con la inflación convergiendo hacia el objetivo del 2% dentro del horizonte de previsión. A corto plazo, la Fed reconoce que la inflación probablemente aumentará, aunque subraya que su trayectoria a largo plazo sigue siendo incierta, especialmente por el impacto aún difícil de cuantificar del shock energético.

Powell señaló que la Fed continuará reaccionando a la evolución de la inflación y el mercado laboral, donde ya comienzan a observarse señales de debilidad, particularmente en la creación de empleo. Las bajadas de tasas previas deberían seguir apoyando al mercado laboral, aunque el balance de riesgos empieza a inclinarse ligeramente hacia el lado negativo.

Fed en una posición compleja

El shock del petróleo podría trasladarse a la inflación subyacente, el impacto total sobre la economía aún es incierto y parte del efecto podría compensarse con mayor producción energética doméstica. En este contexto, la Fed busca mantener las tasas en un punto ligeramente restrictivo, pero sin frenar en exceso la economía, situándose cerca del límite entre neutralidad y restricción. Aunque el consenso del mercado sigue apuntando a recortes en 2026, Powell dejó claro que si no hay avances en la desaceleración de la inflación hacia mediados de año, será difícil justificar bajadas de tasas.Además, menos miembros del FOMC apoyan ahora recortes, lo que refleja un sesgo algo más cauteloso dentro del comité, aunque el escenario base no ha cambiado completamente.





Source: Bloomberg Finance LP



Powell no tiene intención de abandonar su cargo mientras continúe la investigación del Departamento de Justicia sobre irregularidades. Asimismo, aún no ha decidido si permanecerá como gobernador de la Fed una vez finalice su mandato como presidente, señalando que tomará la decisión en función de lo que considere mejor para el servicio al pueblo y la economía de Estados Unidos. Por otro lado, el mercado laboral muestra algunos signos de debilidad, principalmente en la creación de empleo, con un balance de riesgos inclinado a la baja.

Reacción del mercado

El tono ligeramente más hawkish en algunos comentarios provocó un fortalecimiento del dólar, con el EURUSD cayendo por debajo de 1.150.