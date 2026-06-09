Siguen los problemas para Donald Trump...

La guerra de Irán sigue dando que hablar y Donald Trump es uno de los principales afectados, o al menos, su imagen pública. Reuters ha elaborado una encuesta sobre el presidente americano y algunas variables clave y lo que está claro es que la guerra le hace más mal que bien.

Bajo índice de aprobación para Trump

El índice de aprobación del presidente Donald Trump se mantiene estancado en el 35%, situándose cerca de los niveles más bajos de su carrera política, según una encuesta de Reuters/Ipsos. Este estancamiento refleja el descontento ciudadano derivado del impacto de la guerra con Irán en los mercados energéticos globales. Recordemos que el ciudadano estadounidense está muy acostumbrado a usar su vehículo como medio de transporte y que Trump presumía, antes de la guerra, de unos costes del combustible muy baratos.

El porcentaje de apoyo actual se ubica apenas un punto por encima del mínimo de su mandato, el 34% registrado en abril, pero se acerca al mínimo del 33% alcanzado en diciembre de 2017 durante su primer mandato.

Los costes del combustible pesan en la mente del votante.

El pesimismo sobre el precio del combustible sigue fuertemente arraigado entre los consumidores estadounidenses, lo que puede también mezclarse con unas expectaitvas de que el conflicto todavía dará de sí. El sondeo revela que el 59% de los encuestados prevé que los precios de la gasolina empeorarán y seguirán aumentando durante los próximos doce meses, mientras que solo el 17% cree que la situación mejorará. Pero cuidado, porque depende de la orientación política del encuestado la opinión cambia considerablemente. De los republicanos, tan solo el 34% espera que los precios empeoren, mientras que el porcentaje en los demócratas asciende al 83%.

El punto más crítico para Trump se centra en el bolsillo de los hogares, donde su gestión del coste de vida se percibe como mala. Solo el 22% de los estadounidenses respalda la estrategia económica de la Casa Blanca en este campo, mientras que un contundente 70% la desaprueba de forma explícita. De hecho, los niveles actuales de insatisfacción superan a los registrados al cierre de la administración de su predecesor, Joe Biden, quien concluyó su gestión con un 29% de aprobación y un 63% de desaprobación en el manejo de la economía doméstica.

Todo ello con las elecciones de medio término en noviembre y con una guerra que no parece tener fin.