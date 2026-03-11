🚨¿Es la IA el nuevo rival de los trabajadores jóvenes?

La IA sigue en boca de todos y aunque todavía hay personas que piensan que su trabajo no se verá afectado, la realidad es que podríamos estar ante una revolución que se escribirá en los libros de historia. Pero la primera consecuencia ya podríamos estar viéndola. ¿Es la IA un rival de los jóvenes?

La IA puede estar destruyendo empleo juvenil

La IA está ya sustituyendo tareas repetitivas en muchas empresas y aunque los directivos afirman que la inteligencia artificial ha venido para apoyar al trabajo del empleado e incrementar la productividad, es muy probable que en las primeras fases destruya más empleo del que cree. En ese sentido, los primeros afectados están siendo los jóvenes. Este grupo entra en empresas como becarios o con cargos junior y sus principales tareas suelen ser más repetitivas y de aprendizaje que de toma de decisiones o gran valor añadido. Por tanto, ya sobre el papel podemos pensar que este grupo sufrirá.

Estados Unidos puede estar mostrando los primeros síntomas

Según una encuesta de Cengage en Estados Unidos, el 76% de los empleadores encuestados reportaron que contratarán el mismo o un menor número de personas en puestos de nivel inicial (junior) que en el 2025. De hecho, el 46% de los encuestados afirmó que esta decisión se debía a cambios debido a la IA y otras tecnologías emergentes. Es decir, la IA ya está entrando en el debate de los empleadores. Dicho esto, también se menciona un mercado laboral más ajustado (51%) y el estado actual de la economía (46%).

En cualquier caso, los encuestados llevan ya 3 años informando de mayores dificultades para contratar a perfiles junior (los más jóvenes), a lo que si le sumamos la mejora de la IA, pensamos que el mercado laboral en Estados Unidos puede revolucionarse en los próximos años.

Otros datos también apuntan a esta dirección, y es que según datos de la Reserva Federal de Nueva York, el porcentaje de recién graduados que están trabajando en empleos donde no se requiere el título universitario ha vuelto a marcar niveles de 2020, hasta el 42,5%. Si bien esta tasa suele ser bastante alta, no deja de ser un hito al que prestar atención.

En definitiva, ya vamos viendo que hay algunas señales que indican que la IA podría estar impactando ya en el mercado laboral americano, aunque todavía es pronto para ver el impacto real que tendrá en los próximos años. Lo que sí que pensamos es que en la primera fase de adopción de la IA se destruirá más empleo del que se crea, y esto puede tener un impacto en la economía y en el sentimiento del consumidor. Sin embargo, se abre otro debate muy interesante. ¿Quién sustituirá a los empleados que se jubilen en los próximos años, si no se da entrada en el mercado laboral a los más jóvenes?