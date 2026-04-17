Hace unos días saltó a la luz una de las mayores filtraciones tecnológicas de los últimos años. En ella se revelaba la existencia de Mythos, el modelo de inteligencia artificial más potente conocido hasta la fecha, especialmente en tareas de ciberseguridad.

Desde su filtración, Anthropic, la compañía responsable, ha comenzado a compartir pruebas con ciertas empresas para reforzar la seguridad de sus operaciones. Este movimiento no ha pasado desapercibido para los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, donde incluso el presidente de la Reserva Federal se reunió con los principales bancos comerciales para trasladar su preocupación sobre los riesgos que podría generar el mal uso de una herramienta así si las instituciones no están preparadas.

Esto demuestra que, más allá del conflicto en Oriente Medio, existen otros factores capaces de alterar tanto la economía como los mercados si se descontrolan.

Mythos: el modelo de Anthropic que eclipsa incluso los riesgos geopolíticos

El modelo de inteligencia artificial Mythos, desarrollado por Anthropic y aún no publicado, se ha convertido en el principal foco de preocupación entre autoridades financieras, reguladores y banqueros centrales durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.

Funcionarios presentes reconocen que el nivel de incertidumbre que genera la tecnología eclipsa incluso los riesgos derivados de la guerra y de la crisis energética.

Entre las declaraciones, destacan:

Christine Lagarde, presidenta del BCE, advirtió que si Mythos “cayera en las manos equivocadas, podría ser realmente malo”, subrayando su potencial destructivo.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., trasladó a Wall Street su preocupación por la posibilidad de que modelos avanzados permitan ataques automatizados y explotación masiva de vulnerabilidades.

Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, alertó de que la tecnología podría superar con facilidad las defensas actuales.

Los escenarios que inquietan a los reguladores incluyen desde un vaciado masivo de cuentas bancarias, hasta una paralización de sistemas de pagos internacionales e incluso una crisis de confianza en bancos y mercados. Y la mayoría de estas preguntas, por ahora, no tiene respuesta.

Un modelo con capacidad sin precedentes

Mythos destaca especialmente en tareas de ingeniería de software, según comparativas internas que lo sitúan por encima de otros modelos avanzados en pruebas como SWE‑bench Pro.

Su acceso está estrictamente limitado a empresas estadounidenses seleccionadas, algunos bancos y a organismos reguladores de Estados Unidos. Funcionarios extranjeros, por el momento, no han recibido acceso.

Anthropic cambia la narrativa: de la alarma mediática a la preocupación institucional

Hasta ahora, la estrategia de comunicación de Anthropic parecía centrarse en advertir sobre los riesgos laborales y económicos de sus modelos, con declaraciones alarmistas en documentales, entrevistas y previsiones de destrucción de empleo.

Sin embargo, el hecho de que ya no sean solo empleados de la compañía quienes enciendan las alarmas, sino que instituciones públicas y privadas se reúnan para debatir y tomar medidas, eleva el nivel de preocupación a un plano completamente distinto.

Esto demuestra dos cosas:

1. Gobiernos y empresas están intentando anticiparse a posibles riesgos

Están testeando las capacidades del modelo para reforzar infraestructuras críticas y evitar daños severos en la estructura económica.

La reacción temprana es clave para evitar un escenario de vulnerabilidad sistémica.

2. La disrupción de la inteligencia artificial es mucho mayor de lo previsto

En apenas tres años, la inteligencia artificial ha pasado de ser una herramienta de escritura y resumen a convertirse en un agente autónomo capaz de ejecutar tareas complejas y, potencialmente, comprometer estructuras empresariales y financieras.

¿Cómo beneficiarse de la evolución de la inteligencia artificial?

En este escenario, los inversores ya están buscando compañías que puedan verse beneficiadas, o al menos menos afectadas, por este nuevo entorno.

De momento, los grandes ganadores de los flujos dirigidos a aprovechar la revolución de la inteligencia artificial son los semiconductores, empresas que aportan capacidad de cómputo, ya sea a través de chips, centros de datos o infraestructuras energéticas, están captando un interés creciente.

Entre ellas destaca especialmente Intel, el valor más fuerte dentro de los selectivos estadounidenses, cuyas acciones acumulan una subida cercana al 80% en lo que va de año, un giro notable tras varios ejercicios de debilidad entre 2021 y 2025.

La compañía, además, ha logrado reposicionarse como uno de los principales receptores de capital vinculado a la IA, apoyada por avances tecnológicos, respaldo gubernamental y nuevas alianzas estratégicas. Todo ello ha impulsado su cotización hasta los 68 dólares, muy cerca de sus máximos históricos en la zona de 74 dólares.

¿Cómo navegar este escenario de alta volatilidad?

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones, los usuarios pueden operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja desde 1 euro, permitiendo multiplicar su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Intel, cuya evolución bursátil puede verse influida por anuncios de inversión, cambios en su hoja de ruta tecnológica o movimientos estratégicos en el sector de los semiconductores y la inteligencia artificial.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Intel podría verse favorecida por nuevos contratos, avances en fabricación, expansión de capacidad o mejoras en resultados, una call ofrece exposición a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por retrasos en proyectos, presión competitiva o volatilidad en el sector tecnológico, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.

Anthropic marca un antes y un después en la percepción del riesgo tecnológico con Mythos

La filtración de Mythos representa un punto de inflexión que ha obligado a gobiernos, bancos centrales y grandes instituciones a replantearse la magnitud del riesgo tecnológico. Mientras los mercados siguen centrados en la geopolítica y en la evolución del petróleo, la verdadera amenaza podría estar gestándose en un terreno mucho más silencioso: el de una inteligencia artificial capaz de alterar, por sí sola, la estabilidad económica global.