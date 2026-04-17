🚨¿Está Netflix en una peli de miedo?

Netflix publicó sus resultados del primer trimestre de 2026 y, pese a superar las previsiones de los analistas, sus acciones cayeron más de un 8% en el after market. La razón principal fue que las guías ofrecidas no cumplieron con las expectativas. Ahora bien, cabe preguntarse si realmente fueron tan decepcionantes.

Las cifras no convencen

La compañía logró un crecimiento interanual de ingresos del 16,2% en el primer trimestre de 2026, superando incluso sus propias estimaciones gracias al buen rendimiento de los planes de suscripción. Asimismo, el margen operativo mejoró, pasando del 31,7% al 32,3%. En términos generales, los resultados son positivos; sin embargo, las previsiones para el segundo trimestre quedaron por debajo de lo esperado: ingresos estimados en 12,57 mil millones de euros frente a los 12,64 mil millones anticipados por el consenso, junto con un beneficio por acción también inferior a las expectativas.

La apuesta de Netflix puede ser exitosa

Aun así, esto no implica necesariamente un deterioro estructural en el crecimiento de la compañía. Netflix continúa ejecutando una estrategia sólida, centrada en potenciar sus contenidos más populares, lo que refuerza la fidelidad de los usuarios y aumenta el uso de la plataforma. Esto, a su vez, impulsa los ingresos publicitarios. Además, su apuesta por los eventos deportivos en directo podría permitirle ganar cuota frente a otros competidores, con un impacto especialmente positivo a medio y largo plazo. Este tipo de contenido fomenta una mayor interacción, ya que los usuarios deben conectarse en momentos concretos, lo que también puede incrementar el consumo de otros contenidos una vez finalizan los eventos.

Por otro lado, hay que destacar la salida del consejo de Reed Hastings, cofundador y presidente, prevista para junio. Aunque supone una noticia relevante, continuará siendo accionista de la compañía, por lo que no se esperan grandes divergencias entre los intereses de la dirección y los de los inversores.

Análisis técnico

Desde el punto de vista técnico, el gráfico diario de Netflix muestra un claro sesgo alcista, apoyado en un cambio de estructura tras la tendencia bajista anterior. El precio ha formado un suelo sólido en la zona de 75–80 y, desde entonces, ha ido desarrollando una secuencia de máximos y mínimos crecientes, característica de una tendencia alcista. Además, ha recuperado tanto la media móvil de corto plazo como la de 28 periodos, utilizando esta última como soporte dinámico, lo que refuerza la continuidad del movimiento. La superación del nivel 100–102, que antes actuaba como resistencia, confirma un cambio de polaridad y lo convierte en un soporte relevante.

Por su parte, el ADX en niveles superiores a 40 indica que la tendencia tiene fuerza y consistencia, lo que favorece la continuidad al alza. En este escenario, cualquier corrección debería interpretarse como un ajuste dentro de la tendencia, más que como un giro bajista. El siguiente objetivo se sitúa en la zona de 110–112, y una ruptura de este nivel podría impulsar el precio hacia niveles cercanos a 126. Mientras se mantenga por encima del rango 97–100, el sesgo principal seguirá siendo alcista, con probabilidades de prolongar el movimiento.

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