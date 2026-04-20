- Cerebras salta por fin al mercado
- Acuerdos gigantes con Amazon y OpenAI
- Su IPO será un test decisivo: ¿hay apetito para la nueva generación de infraestructura de IA más allá de NVIDIA y AMD?
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- Su IPO será un test decisivo: ¿hay apetito para la nueva generación de infraestructura de IA más allá de NVIDIA y AMD?
En un mercado donde parece que todas las compañías con potencial en inteligencia artificial y semiconductores ya cotizan o preparan su debut bursátil, todavía quedan actores con recorrido que saldrán a bolsa este año.
Entre ellos, ya conocíamos las intenciones de OpenAI, Anthropic o incluso SpaceX, pero no son las únicas. Al contrario, una de las empresas que más expectación ha generado por su relevancia tecnológica es Cerebras Systems. ¿Qué hace exactamente esta compañía y por qué su salida a bolsa está generando tanto interés?
Cerebras formaliza su salida a bolsa en Estados Unidos tras un intento previo fallido
Cerebras Systems Inc., uno de los fabricantes de chips de inteligencia artificial más avanzados del mundo, ha presentado públicamente la documentación para su salida a bolsa en Estados Unidos.
La compañía ya había registrado una solicitud confidencial para una operación que podría recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares, después de haber retirado un intento anterior.
Este movimiento marca un paso decisivo para una empresa que se ha convertido en un actor clave en la infraestructura de IA a gran escala.
Resultados financieros sólidos y una valoración que se dispara: así llega Cerebas a su salida a Bolsa
En 2025, Cerebras registró:
- 510 millones de dólares en ingresos,
- 87,9 millones de beneficio neto,
- 39 % de margen bruto, ligeramente inferior al del año anterior.
La compañía ha recaudado cerca de 1.000 millones en rondas previas, elevando su valoración hasta los 23.000 millones, incluyendo el capital levantado recientemente.
El crecimiento refleja el enorme interés por su tecnología de chips de oblea completa, un enfoque radicalmente distinto al de los fabricantes tradicionales, que trabajan con chips individuales.
Acuerdos clave con Amazon y OpenAI refuerzan su hoja de ruta
Además de presentar buenas cifras, Cerebras ha cerrado dos acuerdos estratégicos de enorme impacto:
- Amazon integrará los chips de Cerebras con sus procesadores Trainium y lanzará un nuevo servicio en AWS en la segunda mitad de 2026.
- OpenAI firmó un contrato multianual valorado en más de 20.000 millones de dólares para acceder a 750 MW de capacidad computacional.
Estos acuerdos consolidan a la compañía como un proveedor crítico en la nueva generación de infraestructura para IA.
Una salida a bolsa que medirá el apetito del mercado por la nueva generación de infraestructura de IA
Con su tecnología de oblea completa, acuerdos multimillonarios y una base de clientes que incluye a los mayores actores del sector, Cerebras se posiciona como uno de los competidores más ambiciosos en la carrera por la infraestructura de IA.
Su inminente salida a bolsa será un test clave para medir el apetito del mercado por empresas que buscan desafiar el dominio de los fabricantes tradicionales en un momento de demanda explosiva de capacidad computacional.
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