🚩 Especulaciones sobre subidas de tipos más rápidas en Japón: ¿podría el USD/JPY revertir su tendencia?

El par USD/JPY registra hoy una ligera caída, en parte debido a la debilidad del dólar estadounidense, aunque el yen también parece verse respaldado por informes de Reuters. Según tres fuentes anónimas con conocimiento de la postura del Banco de Japón, este podría subir los tipos de interés ya en septiembre de 2026. Asimismo, se informa que el banco central está considerando acelerar el ritmo de su política monetaria, que actualmente se sitúa en torno a dos subidas anuales. Las fuentes apuntan a la posibilidad de una medida en la reunión del 17 y 18 de septiembre, si bien el Banco de Japón no se ha pronunciado al respecto. Para el yen, esto podría representar un cambio significativo en el panorama, ya que el mercado podría tener que considerar no solo otra subida de tipos, sino también intervalos potencialmente más cortos entre las siguientes.

El tipo de interés oficial del Banco de Japón se sitúa actualmente en el 1%, su nivel más alto en 31 años, tras mantenerlo sin cambios en su reunión de julio.

Los mercados prevén una probabilidad cercana al 80% de una subida de tipos en septiembre, mientras que el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 5 años ha alcanzado un máximo histórico.

El yen se mantiene cerca de las 160 unidades por dólar estadounidense a pesar de la intervención conjunta de Japón y Estados Unidos en el mercado de divisas en julio.

¿Por qué podría el Banco de Japón acelerar las subidas de tipos de interés?

El principal argumento a favor de un endurecimiento monetario más rápido es el contexto inflacionario cada vez más preocupante de Japón. La inflación mayorista anual se mantuvo en máximos de casi tres años en julio, mientras que las encuestas sobre expectativas de inflación entre hogares, empresas y economistas muestran cifras cercanas o superiores al 2%.

El tipo de cambio es particularmente importante. Un yen débil encarece la energía, las materias primas y otros bienes importados, lo que podría aumentar la presión inflacionaria en toda la economía. En julio, la moneda japonesa cayó a su nivel más bajo en aproximadamente 40 años, y el posterior repunte no fue suficiente para producir una reversión duradera. Con los precios del petróleo también elevados, la debilidad del yen se ha vuelto cada vez más relevante para los esfuerzos del Banco de Japón por controlar la inflación.

También se observa un cambio de postura en la comunicación del banco central. El resumen de opiniones de la reunión de julio mostró que algunos miembros del consejo del Banco de Japón favorecieron aumentos de tasas más rápidos para evitar que la política monetaria se rezagara con respecto a la inflación. El gobernador Kazuo Ueda también ha indicado que el ritmo del endurecimiento podría acelerarse si las condiciones financieras resultan demasiado expansivas.

¿Qué implicaciones tendrían para el yen unas subidas de tipos de interés más rápidas?

Para el yen, la clave no reside necesariamente en una única subida de tipos en septiembre, sino en el posible cambio en la trayectoria general de los tipos de interés. Japón mantuvo unos costes de endeudamiento extremadamente bajos durante años, mientras que los tipos de interés estadounidenses eran considerablemente más altos. Esta diferencia aumentó el atractivo de las estrategias que implican endeudamiento o financiación en yenes e inversión en activos de mayor rentabilidad.

Si el Banco de Japón pasa de aproximadamente dos subidas anuales a un endurecimiento más frecuente de la política monetaria, el diferencial de rentabilidad entre los activos japoneses y extranjeros podría empezar a reducirse con mayor rapidez. El mercado de bonos sugiere que los inversores ya están descontando parcialmente este escenario: tras el informe de Reuters, la rentabilidad de los bonos del gobierno japonés a dos años, particularmente sensible a las expectativas de política monetaria del Banco de Japón, subió, mientras que la rentabilidad a cinco años alcanzó un máximo histórico.

La perspectiva de tipos de interés más altos en Japón no implica automáticamente una apreciación sostenida del yen. El par USD/JPY también depende de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense, la política de la Reserva Federal, los precios de la energía y la demanda global del dólar. Los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses siguen otorgando al dólar una ventaja relativa, mientras que el alza de los precios del petróleo perjudica a Japón, importante importador de energía.

Esto también ayuda a explicar por qué la intervención conjunta de Japón y Estados Unidos en julio no produjo un cambio duradero en la tendencia del tipo de cambio. Si bien la intervención puede alterar drásticamente la dinámica del mercado a corto plazo, por sí sola puede tener dificultades para superar los diferenciales de tipos de interés y otras fuerzas macroeconómicas. Para la evolución a largo plazo del yen, la pregunta clave podría ser si una subida de tipos en septiembre —de producirse— sería una medida aislada o el inicio de un ciclo de endurecimiento monetario más acelerado por parte del Banco de Japón.

Gráfico del USD/JPY con velas diarias y horarias, respectivamente

El par ha recuperado parte de las pérdidas sufridas tras la intervención, que no constituye un mecanismo duradero para influir en las fuerzas del libre mercado. El USD/JPY se mantiene dentro de un canal alcista y, mientras se mantenga por encima de 155 y de la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200, línea roja, alrededor de 159), la tendencia alcista general sigue siendo el escenario base. Un nuevo descenso hacia 156 podría aumentar la probabilidad de un cambio de tendencia, algo que no se puede descartar si el Banco de Japón implementa un cambio significativo en su política monetaria.

Fuente: xStation5

En el gráfico horario, el USD/JPY se mantiene dentro de un canal ascendente a corto plazo. Una ruptura por debajo de su límite inferior podría desencadenar una corrección 1:1 y potencialmente empujar al par hacia la zona de 150.

Fuente: xStation5

El gráfico de posiciones especulativas en futuros del yen muestra un cambio claro tras las últimas intervenciones. Los datos publicados el viernes pasado, que abarcan las posiciones hasta el martes anterior, mostraron una rotación de posiciones netas cortas a posiciones netas largas. En el pasado, cambios de esta magnitud han tendido a brindar soporte adicional al yen. La pregunta clave es qué mostrarán los últimos datos de posicionamiento, correspondientes a este martes y que se publicarán hoy.

Fuente: XTB Research