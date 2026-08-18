¿Está Anthropic (Claude) ganándole la batalla a OpenAI (CharGPT)?

Riesgos de rentabilidad y competencia: Sostener estas exigentes valoraciones dependerá de cumplir previsiones hiperagresivas, en un entorno de abultadas pérdidas operativas, falta de flujo de caja y creciente competencia de desarrollos como la IA china.

Posible IPO con valoración récord: La compañía sopesa salir a bolsa en octubre con una valoración de hasta 2 billones de dólares, lo que supondría cotizar a unas 33 veces ventas sobre una estimación de 60.000 millones de dólares de ingresos para 2026.

Liderazgo en ingresos B2B: Anthropic supera a OpenAI con 65.000 millones de dólares en ingresos anualizados a cierre de julio (frente a los 40.000 M$ de ChatGPT), impulsado por su enfoque en el sector empresarial y el éxito de herramientas como Claude Code.

Dos de las empresas más famosas de inteligencia artificial son privadas, es decir, no cotizan en bolsa. Hablamos de Anthropic y de OpenAI. Al ser privadas, la información que llega al mercado es mucho más reducida, lo que le da un toque de misterio que entusiasma mucho más a algunos inversores. Sin embargo, hay una de estas empresas que parece estar ensanchando la brecha. ¿Cuál de las dos está ganando?

Anthropic supera en ingresos a ChatGPT

Anthropic está superando ampliamente en ingresos a ChatGPT. Según informan diferentes fuentes, Antrhopic habría conseguido cerrar julio con unos 65.000 millones de dólares en ingresos anualizados, frente a los 40.000 millones de dólares de ChatGPT. Además, los ingresos del segundo trimestre fueron de 11.500 millones de dólares, lo que supone 14 veces más que el mismo periodo del año anterior.

Y la clave de este crecimiento y sobre todo del adelantamiento a ChatGPT viene de su foco en el mundo empresarial, frente a una apuesta de OpenAI más centrada, al menos al comienzo, en las cuentas individuales. Además, Claude Code ha tenido una mejor adopción en el mundo programador.

Esto se nota en la valoración

En otro punto donde también busca Anthropic adelantarse a OpenAI es en la salida a bolsa. Después de que haya salido a la luz esas cifras de ingresos, se ha llegado a hablar de que Anthropic pudiera salir a bolsa en octubre con una valoración de unos 2 trillions. Es decir, mayor incluso que la reciente salida de SpaceX por 1,77 trillions.

Esta valoración se justificaría, según los inversores, por el crecimiento de Anthropic. Se espera que termine el 2026 con unos ingresos anualizados de entre 100.000 millones de dólares y 120.000 millones de dólares, mientras que el objetivo para el 2028 al completo es de entre 190.000 y 200.000 millones de dólares. Si se cumple la previsión de ingresos anualizados del 2026, hablamos de una valoración de unas 20 veces ventas. Eso si, es en términos anualizados y no ingresos totales del año. Si estimamos unos ingresos de unos 60.000 millones de dólares para el 2026, el múltiplo sería de tan "solo" 33 veces ventas.

Pero cuidado, porque estas proyecciones de Anthropic son muy ambiciosas y descuentan un boom total de la IA. si la compañía consigue mantener estos crecimientos, las valoraciones podrían mantenerse. Hablamos de que otras empresas relacionadas con la IA cotizan a 50 veces ventas, por lo que Anthropic podría cotizar también en esos rangos y tener esa valoración de 2 trillions. Sin embargo, como la compañía no sea capaz de cumplir con esos números la valoración de la compañía podría sufrir un fuerte desplome.

Otro factor que hay que añadir es la rentabilidad. No es lo mismo crecer en ingresos multiplicando tus pérdidas que crecer de manera rentable. Se da por descartado que en los próximos años tanto Anthropic como OpenAI perderán miles de millones de dólares. Pero aunque sea algo descontado, esto no significa que al mercado no se le pueda acabar la paciencia de un momento a otro y vender masivamente las acciones relacionadas con la IA.

De momento el mercado sigue con un alto optimismo sobre estas compañías, pero nosotros vemos complicado que todas ellas se mantengan durante los próximos años sin generar caja y con el beneplácito inversor. Más aún con el auge de las IAs chinas y el aumento de competencia en algunos segmentos.