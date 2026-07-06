¿Está el Dax 40 entrando en una tendencia alcista?

El primer semestre de 2026 concluyó con una nota positiva para el DAX 40, registrando una subida del 2,06 %, lo que, a la luz de los 53 años de historial de rentabilidades semestrales, representa un resultado superior al del 38% de todos los periodos (percentil 37,7). Es decir, fue un primer semestre más débil de lo habitual, aunque lo verdaderamente importante es lo que ocurrió tras el cierre de ese periodo.

La distribución de las rentabilidades semestrales del Dax 40 presenta una media del +3,36% y una mediana del +5,51%, por lo que el resultado del +2,06% se sitúa por debajo de ambas medidas de tendencia central. Esto lo encuadra en la categoría de resultados «inferiores» (20 de las 53 observaciones fueron peores y 33 mejores).

La asimetría negativa (-0,86) y el test de Jarque-Bera (p = 0,0251) indican que la distribución se desvía de la normalidad, ya que presenta una cola izquierda más pronunciada. Esto explica las ocasionales caídas muy acusadas (mínimo del -33,05 %), en contraste con subidas más moderadas (máximo del +26,93 %).

En comparación, las rentabilidades trimestrales muestran una asimetría negativa aún más marcada (-0,62) y una mediana inferior (+3,31 %), lo que sugiere que los periodos más cortos son, desde un punto de vista estadístico, más volátiles que los semestrales.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 muestra que, durante la mayor parte del primer semestre de 2026, el índice cotizó en un amplio rango de consolidación entre la EMA de 200 periodos (en amarillo) como soporte y un nivel de resistencia de aproximadamente 26.300 puntos, con dos periodos claramente definidos de sobrecompra: un pico del RSI en torno a 70 a principios de año y un mínimo del RSI en torno a 30 en marzo de 2026, cuando el índice cayó de aproximadamente 25.500 a aproximadamente 22.800 puntos. Fue esta corrección en el primer trimestre la que lastró el resultado semestral, a pesar de una fuerte recuperación desde el mínimo.

¿Qué ha descontado el Dax 40?

La clave es que el percentil estadísticamente débil del primer semestre de 2026 no refleja lo que ocurrió inmediatamente después de finalizar ese periodo. Ya el 1 de julio, el Dax 40 superó el rango en el que había permanecido durante casi seis meses, rebasando el máximo de enero y cerrando la sesión con una subida del 2,16 %, hasta los 25.580,88 puntos.

Las subidas se aceleraron aún más el 3 de julio, cuando el índice alcanzó cerca de los 25.827 puntos y registró su mayor avance semanal (+4,5 %) desde abril de 2025. Este movimiento estuvo respaldado por la disminución de las expectativas de una rápida subida de los tipos de interés en Estados Unidos y por unos datos de inflación tranquilizadores en la zona euro.

En otras palabras, los datos reflejados en el gráfico del primer semestre constituyen una especie de «preludio» de una ruptura alcista que acaba de comenzar. Una superación técnica del nivel de los 26.301 puntos (la línea de resistencia señalada en el gráfico) confirmaría la solidez y continuidad de este movimiento.