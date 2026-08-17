Jackson Hole 2026: el primer examen de Kevin Warsh como presidente de la Fed llega en el peor momento posible

El simposio de política económica de Jackson Hole, que la Reserva Federal de Kansas City organiza cada año en el Jackson Lake Lodge de Wyoming, se celebrará entre el jueves 27 y el sábado 29 de agosto de 2026 bajo el título oficial “Innovación financiera: implicaciones para los pagos y la política monetaria”, centrado en pagos digitales y monedas digitales de bancos centrales. Kevin Warsh pronunciará un discurso la mañana del viernes 28 de agosto, su primera intervención pública como presidente de la Fed en un congreso tan señalado e importante como es el de Jackson Hole.

Un presidente con solo dos reuniones a sus espaldas y ya bajo presión

Warsh llega a Jackson Hole habiendo presidido únicamente dos reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). En la primera, el 17 de junio, el organismo mantuvo los tipos sin cambios en el rango del 3,50%-3,75% por unanimidad, pero el “dot plot” mostró que la mediana de previsiones para el cierre de 2026 subía hasta el 3,8% desde el 3,4% anterior, apuntando a que el propio comité veía probable al menos una subida de tipos este año. En la segunda, el 28-29 de julio, la votación ya no fue unánime: el organismo optó por mantener los tipos por 9 votos a 3, con tres disidentes —Beth Hammack (Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis) y Lorie Logan (Dallas)— que reclamaban directamente una subida de un cuarto de punto. En la rueda de prensa posterior, Warsh reiteró su “compromiso inquebrantable” con bajar la inflación y llegó a admitir que “cualquier banquero central” que se enfrentara a un mercado laboral estable y una inflación subyacente al alza “estaría más inclinado a endurecer la política monetaria”

Los datos se alejan de las previsiones justo antes del evento

El problema es que, desde esa reunión de julio, los datos macroeconómicos han empezado a contar una historia distinta. El 7 de agosto, el informe de empleo de julio sorprendió con una caída de 23.000 puestos de trabajo no agrícolas, frente a un aumento de unos 80.000 que esperaba el consenso —una desviación de más de 100.000 empleos—, con la tasa de paro subiendo al 4,1% y los salarios creciendo apenas un 0,1% mensual, el ritmo más débil en años. Cinco días después, el 12 de agosto, el IPO de julio mostró una inflación general del 3,4% interanual, moderándose por segundo mes consecutivo desde el 3,5% de junio, con la tasa subyacente bajando al 2,5%.

Este combinado de mercado laboral debilitándose e inflación todavía instalada muy por encima del objetivo del 2% ha dividido a los inversores sobre qué hará la Fed en su próxima reunión, prevista para el 15-16 de septiembre. Antes del dato de empleo, el mercado asignaba una probabilidad del 67% a una subida de tipos en septiembre. Actualmente, la probabilidad de que la Fed mantenga el principal tipo de financiación en el rango del 3,5-3,75% en la próxima reunión es del 69,4%, frente al 30,6% de posibilidades de una subida de 25 puntos básicos en dicha reunión prevista para el 16 de septimbre (Datos de CME).

¿Qué se espera del discurso de Warsh?

Es en ese contexto de máxima incertidumbre donde Warsh subirá al atril de Jackson Hole. El propio presidente ha intentado rebajar las expectativas de que ofrezca pistas inmediatas sobre septiembre: dijo a los periodistas el 29 de julio que su discurso se centraría en “las grandes preguntas” estructurales —cómo la inteligencia artificial y la desglobalización están cambiando los fundamentos de la política monetaria— en lugar de en la orientación a corto plazo, y que en esas fechas el texto todavía era “una página en blanco”. Sin embargo, ha dejado también un mensaje de fondo marcadamente más duro: ha insistido en que no está “condicionado por los precios de mercado” al fijar la política monetaria, una frase que el mercado interpreta como una señal hawkish de cara al simposio. A esto se suma que Warsh está apostando por una comunicación más restringida y con menos orientación explícita sobre el rumbo futuro de los tipos, un cambio de estilo respecto a sus predecesores que los inversores siguen digiriendo con cierta inquietud, hasta el punto de que su credibilidad ha empezado a cuestionarse en los mercados de bonos.

El impacto ya visible en los mercados

El tono más duro de Warsh no es nuevo: desde su debut en junio, el dólar se ha fortalecido frente a sus principales cruces y el oro y el bitcóin han sufrido, en la medida en que el mercado empezó a descontar hasta dos subidas de tipos de un cuarto de punto, la primera en septiembre de 2026 y la segunda en enero de 2027. Ese patrón se ha repetido en las semanas previas a sus intervenciones públicas: a comienzos de julio el oro llegó a caer hasta los 3.975 dólares la onza ante la expectativa de tipos más altos justo antes de un discurso de Warsh. Si en Jackson Hole el presidente de la Fed reafirma ese sesgo restrictivo pese al deterioro del empleo, cabría esperar una reacción similar: repunte de rentabilidades en el tramo corto de la curva, fortaleza adicional del dólar y presión sobre el oro y los activos de riesgo; si, por el contrario, da más peso a la debilidad laboral, el efecto podría ser el inverso, con caída de rentabilidades y un dólar más débil.

Europa también llega a la cita con la guardia alta

El simposio no solo es relevante para Estados Unidos. El Banco Central Europeo, presidido por Christine Lagarde, subió tipos por primera vez desde 2023 el 11 de junio, elevando la facilidad de depósito un cuarto de punto hasta el 2,25% ante el repunte de la inflación provocado por la guerra en Oriente Medio y su impacto en los precios de la energía. Tras hacer una pausa el 23 de julio, el mercado asigna ahora una probabilidad superior al 90% a que el BCE vuelva a subir tipos otro cuarto de punto, hasta el 2,50%, en su próxima reunión del 10 de septiembre, apenas unos días antes de la decisión de la Fed. El Banco de Inglaterra, por su parte, ha optado por la cautela y mantiene su tipo oficial en el 3,75% desde diciembre de 2025, con su última reunión de julio resuelta por una mayoría de 6 a 3 a favor de no mover el tipo, y su próxima cita fijada para el 17 de septiembre.

¿Por qué esta edición pesa más de lo habitual?

La combinación de factores explica por qué este Jackson Hole se sigue con más atención que otras ediciones recientes: es la primera gran comparecencia pública de un presidente de la Fed que ha mostrado un sesgo más duro que su predecesor justo cuando el mercado laboral estadounidense empieza a debilitarse; coincide con un calendario muy apretado de decisiones de política monetaria a ambos lados del Atlántico —Fed el 15-16 de septiembre, BCE el 10 de septiembre y Banco de Inglaterra el 17 de septiembre—; y se produce en un contexto geopolítico, marcado por la guerra en Oriente Medio, que sigue presionando al alza los precios energéticos y complicando el trabajo de los bancos centrales para devolver la inflación al objetivo del 2% sin frenar en exceso el crecimiento. Cualquier matiz que Warsh introduzca sobre si prioriza el control de la inflación o la protección del empleo será, previsiblemente, la frase que muevan los mercados de bonos, divisas y materias primas en las semanas siguientes, con permiso de los datos que se publiquen antes de las reuniones de septiembre.