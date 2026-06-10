¿Está la inflación fuera de control?

A las 13:30, se publicará el dato macroeconómico más importante de la semana: la inflación CPI de mayo en Estados Unidos. Tras el impacto generado por el informe de empleo del viernes (NFP), los inversores buscan desesperadamente cualquier argumento que sugiera que no será necesario endurecer la política monetaria. Una caída o estabilización de las presiones inflacionistas sería clave… pero muy pocos elementos apuntan en esa dirección.

La cotización implícita de los tipos de interés basada en futuros ya descuenta una subida en el cuarto trimestre del año. Este giro hawkish está respaldado no solo por señales de estabilización en el mercado laboral y por indicios de presiones de precios al alza, sino también por la desaparición del optimismo respecto a un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán.

El último dato: inflación general y subyacente al alza

La inflación general subió al 3,8%, su nivel más alto desde mayo de 2023.

La inflación subyacente también sorprendió al alza, con un 2,8% interanual y un 0,4% mensual.

La mayor preocupación vino del repunte en los servicios subyacentes (3,3%), un indicador que refleja presiones de precios profundamente arraigadas.

Hoy, quizá de forma inesperada, la atención se centrará en los precios de alimentos (3,8% en abril) y energía (17,9% en abril), ambos muy volátiles. Si vuelven a mostrar valores elevados, podrían desanclar las expectativas de inflación, manteniéndolas en niveles altos. Esto podría traducirse en mayor crecimiento salarial y consumo, generando los llamados efectos de segunda ronda.

El consumidor medio siente la inflación en términos nominales

El consumidor no percibe la inflación en términos subyacentes, sino en términos nominales, con un peso desproporcionado de los combustibles y los alimentos.

Un aumento en la inflación general no será, por sí mismo, un argumento para subir tipos —se considera en gran parte transitorio—, pero sí podría elevar las expectativas de inflación, algo crucial para el Comité. Esto podría impulsar salarios y consumo en el futuro, alimentando nuevamente los efectos de segunda ronda.

Mercados: el dólar se debilita ligeramente antes del dato

Antes de la publicación, el dólar se debilita muy levemente frente al euro:

-0,1% en el día ,

-0,2% respecto a la apertura del lunes.

Además de la especulación sobre la inflación de mayo, la atención sigue puesta en los titulares procedentes de Oriente Medio, y la decisión del BCE de mañana, donde el banco central probablemente subirá tipos por primera vez desde 2023.