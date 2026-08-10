El yen vuelve a caer y el dólar sigue bajo presión (10.08.2026)

Tras una intervención récord del Ministerio de Finanzas de Japón y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el yen se fortaleció más de un 5%, recuperando las caídas acumuladas durante los últimos 5 meses, desde el estallido de la guerra en Irán. Después de alcanzar un mínimo local por debajo del nivel de 156, el par USD/JPY ha vuelto a subir.

Figura 1: Desempeño semanal de divisas seleccionadas [frente al USD] (31.07 - 07.08)

Fuente: XTB Research, 10.08.2026

Yen japonés

Los fundamentos no han cambiado significativamente y continúan ejerciendo presión sobre la moneda japonesa. La cuestión clave sigue siendo el carry trade, es decir, la operativa basada en el diferencial de tasas de interés. Mientras la diferencia entre los niveles proyectados de tasas de interés en Estados Unidos y Japón siga siendo significativa, incluso intervenciones por un valor cercano a los 90.000 millones de dólares podrían resultar insuficientes para revertir la tendencia de forma permanente.

Actualmente, el diferencial de tasas de interés entre ambos lados del océano se sitúa en el 2,675%. Las valoraciones del mercado sugieren que se reducirá ligeramente en los próximos meses, hasta alcanzar aproximadamente el 2,35% en julio de 2027. Sin embargo, parece que los inversores esperan medidas más contundentes por parte del Banco de Japón, y la próxima oportunidad no llegará hasta el 18 de septiembre. Una decisión de subir las tasas de interés en esa fecha podría constituir una señal importante para el mercado, lo que llevaría a un aumento de las apuestas por nuevas subidas en los meses siguientes. Actualmente, dicho movimiento está descontado en aproximadamente un 60%.

Figura 2: Trayectoria implícita de la política monetaria del Banco de Japón (subidas/recortes) (2026-2027)

Fuente: XTB Research, 10.08.2026

Mientras tanto, la atención del mercado se centrará en Estados Unidos y en la evolución de la situación en Oriente Medio. Japón depende casi por completo de las importaciones para cubrir sus necesidades energéticas y, en condiciones normales, cerca del 90% de su petróleo crudo procede de Oriente Medio.

Figura 3: Estructura de las importaciones de petróleo crudo de Japón (2024)

Fuente: OEC, 10.08.2026

Sin embargo, no pueden descartarse nuevas intervenciones, algo que los mercados parecen temer. El posicionamiento sobre el yen ha cambiado significativamente después de que muchos inversores cerraran posiciones cortas especulativas por temor a nuevas medidas destinadas a defender el tipo de cambio.

Figura 4: Posicionamiento en el yen (2000 - 2026)

Fuente: XTB Research, 10.08.2026

Dólar estadounidense

Se ha publicado el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de julio. El número de nuevos empleos en la economía estadounidense cayó en 23.000, situándose 5 desviaciones estándar por debajo de las expectativas. Aunque los fenómenos extremos se producen con mucha más frecuencia en el mundo de la macroeconomía —las denominadas colas gruesas—, suponiendo que los datos siguieran una distribución normal, tendríamos que esperar 290.000 años para volver a observar una lectura de este tipo.

Figura 6: NFP y componente de empleo del ISM PMI (2016 - 2026)

Fuente: XTB Research, 10.08.2026

La reacción del mercado fue, sin duda, perceptible, aunque no tan intensa como muchos podrían haber esperado. Las caídas del dólar estuvieron limitadas, entre otros factores, por un descenso de la tasa de desempleo, hasta el 4,1%, y por problemas con el ajuste estacional de los datos, la caída se debió principalmente a un menor número de empleos en el sector de la educación pública.

Figura 7: NFP y tasa de desempleo (1980 - 2026)

Fuente: XTB Research, 10.08.2026

Cabe señalar, sin embargo, que el aumento de los precios de la energía ha afectado a las empresas de los sectores minorista, de ocio y hotelería, a pesar de que la Copa Mundial terminó en julio. Actualmente, los inversores no tienen claro qué dirección tomará la Fed en septiembre; a juzgar por las valoraciones del mercado, las probabilidades de una subida pueden compararse con el lanzamiento de una moneda.

Todas las miradas están puestas en la lectura de inflación de julio, prevista para el miércoles. Si, pese al aumento de los precios del petróleo y del gas, muestra valores similares a los de junio, esperamos que el comité encabezado por Kevin Warsh se abstenga de subir las tasas hasta la siguiente reunión.

Figura 8: Inflación del IPC de Estados Unidos (2004 - 2026)

Fuente: XTB Research, 10.08.2026

Para el propio Warsh, esta sería una situación excepcionalmente cómoda. En caso de que se intensificaran las preocupaciones por la inflación, el comité se vería casi obligado a subir las tasas, especialmente ante la reactivación del debate sobre la independencia de la Fed. El tema volvió a estar sobre la mesa tras nuevas amenazas de Donald Trump dirigidas a Lisa Cook, una de las responsables de la toma de decisiones del FOMC. Estas se produjeron más de un mes después de que la Corte Suprema considerara ilegales las recientes acciones del presidente en este ámbito.

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Michał Jóźwiak, analista de mercados financieros de XTB