🪙 ¿Está Trump comprando oro? El metal sube tras su nuevo bazuca arancelario

Los mercados parecen vivir en el día de la marmota. Después de que la Corte Suprema fallara la semana pasada contra los aranceles de Trump, el presidente de Estados Unidos volvió a la carga con un nuevo bazuca arancelario. Ante este sin sentido, el oro vuelve a repuntar y el dólar se debilita. Por ello, nos preguntamos: ¿está Donald Trump largo (comprado) en oro?

Trump vuelve a la carga arancelaria

El 2025 tuvo un inicio caótico por la guerra arancelaria de Donald Trump contra el resto del mundo, pero esta se calmó a partir de la mitad del año. Parecía que el presidente de Estados Unidos había entendido que no puede ser totalmente unilateral, al igual que otros mandatarios también entendieron la manera de negociar de Trump. De hecho, el propio Trump se ha visto “obligado” a facilitar las importaciones de ciertos alimentos, como la ternera (cuyos precios despuntaron más de un 17% en enero) o revisar los aranceles del acero. Sin embargo, después del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de sus aranceles, Trump en lugar de dar marcha atrás ha continuado hacia delante y ha anunciado una tasa arancelaria global del 15%. Esta tasa de hecho perjudica a los países que habían negociado aranceles menores, como el Reino Unido, pero benefician a otros como China que todavía enfrentaban una carga arancelaria mayor. En cualquier caso, tendrá una vigencia inicial de 150 días.

Reacciones del mercado

Las reacciones del mercado han sido las que podían esperarse. En general, hay bastante incertidumbre porque también hay dudas sobre la devolución de esos aranceles cobrados y que ahora se han demostrado ilegales. Las bolsas americanas subieron el viernes, pero los futuros de hoy están en rojo. Sin embargo, lo que queremos señalar aquí es la evolución del oro y el dólar. El dólar sigue experimentando debilidad, con el euro/dólar subiendo hasta los 1,18 y el índice dólar también recortando. En la otra cara de la moneda vemos al oro, que se anota repuntes de más del 1%. De hecho, podemos decir que sin duda el oro es el principal beneficiario no solo de la actual decisión de Trump sobre los aranceles, sino desde que tomó el mandato y sobre todo desde que anunció su particular guerra arancelaria en ese mal llamado “día de la liberación”. En el último año (23 febrero 2025-23 febrero 2026) el oro sube más de un 70% y en el 2025 completo se anotó una subida de más del 60% y el principal motivo es la incertidumbre que genera Donald Trump y sus políticas y el impacto en el dólar. En ese sentido, el oro y el dólar tienen una fuerte correlación negativa. Es decir, cuando el dólar baja, el oro sube y viceversa.

El oro gana, el dólar pierde

Las decisiones de Trump no han hecho más que dañar al dólar. Desde los aranceles hasta sus ataques a la FED están causando que el dólar pierda poder como divisa usada en las reservas de los bancos centrales, a la vez que incrementa la demanda de oro para dicho fin. De hecho, esto se produce a pesar de que los aranceles deberían ser buenos para el dólar, ya que menores importaciones supone menos oferta global de dólares en los mercados. Sin embargo, el valor de una divisa depende fundamentalmente de la capacidad de un país para respaldarla y los inversores ven un deterioro en la economía americana, tanto por los elevados niveles de endeudamiento y la elevada inflación como por el miedo a los vaivenes de Trump. Por todo ello, decimos irónicamente que parece que Trump tiene posiciones en oro, ya que todas sus políticas parecen empeñadas en debilitar el dólar y aumentar el valor del oro.